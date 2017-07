Kühtai – Es ist stockdunkel im Kühtai und alles schläft noch. Kein brummender und lästiger Lärm diverser Ausflugstouristen mit Autos oder auf Motorrädern, wie man es vom Kühtai im Sommer kennt, stört diese fast schon unheimliche Ruhe. Selbst das Almvieh döst noch gemütlich im duftenden, aber doch feuchten Almgras und wirkt irgendwie, als wäre es versteinert. Lediglich das Glitzern der Augen wird im Licht unserer Stirnlampe reflektiert.

Kein Wunder, denn der Blick auf unsere Uhr zeigt halb vier Uhr am Morgen. Doch wer die aufgehende Sonne auf einem Gipfel, so wie wir jene am Pirchkogel, miterleben will, der muss eben früh raus aus dem Bett. Da führt kein Weg vorbei. Ganz ehrlich. Ein wenig verschlafen sind auch wir noch. Zumindest die ersten Schritte, bis wir unseren Kreislauf ein wenig in Schwung bringen. Los geht’s.

So erfolgt der Aufstieg auf den Pirchkogel: Zunächst folgen wir ein Stück dem Skiweg, bald einem schmalen, stetig ansteigenden Steig vom kostenlosen Parkplatz der Hochalterbahn hinauf in Richtung Schwarzmooslift. Alternativ bietet sich die Möglichkeit, am Skiweg zu bleiben. Dieser ist nämlich etwas flacher, nimmt dafür aber auch mehr Zeit in Anspruch. Und ist vor allem im Dunklen leichter zu finden als der Steig. Der erste Anstieg ist geschafft. Entlang der Lifttrasse und quasi querfeldein geht’s hinauf zur Bergstation der Kaiserbahn. Es beginnt zu dämmern. Wir liegen voll im Zeitplan. Der meteorologische Sonnenaufgang ist für 5 Uhr 29 berechnet. Wir sollten also rechtzeitig am Gipfel des Pirchkogels stehen.

Nach einem etwas flacheren Stück, welches uns an mehreren kleinen Seen vorbeiführt, wird unsere Route nun steiniger, bleibt aber unschwierig.

Apropos Seen: Vor allem über den Gossenköllesee (2417 Meter), einem der Seen am Fuße des Pirchkogels, gibt es einiges Interessantes zu erzählen: So etwa die Geschichte zu Kaiser Maximilian I. Er galt als leidenschaftlicher und begnadeter Jäger und Fischer. Und auch das Kühtai zählte dabei zu seinen Jagdrevieren. Nachdem Kaiser Maximilian aber im Kühtai keineswegs auf das Fischen verzichten wollte, ließ er rund um das Jahr 1500 Forellen und Saiblinge in den Gossenköllesee einsetzen.

Und wie durch ein Wunder hat diese Fischzucht im Gossenköllesee unter widrigsten Bedingungen überlebt und hat bis heute Bestand. Unglaublich. Seit dem Jahre 1975 dient dieser Gebirgssee vor allem der Universität Innsbruck als wissenschaftliche Forschungseinrichtung zur Untersuchung hochsensibler alpiner Lebensräume.

Zurück aber zur eigentlichen Tour: Über ein Geröllfeld und den rot-weiß-roten Markierungen folgend, zwischen Hinterem Grieskogel und Pirchkogel, führt uns der Anstieg nun in einigen Kehren und mit einer kurzen Seilversicherung auf den Südostrücken des Pirchkogels und von dort auf den höchsten Punkt. Das Gipfelkreuz finden wir etwas nach Norden vorgelagert. Die Uhr zeigt 5 Uhr und 20 Minuten. Bis zum Sonnenaufgang kann es nicht mehr lange dauern. Und plötzlich geht alles ganz, ganz schnell. Am Horizont blitzt der orange-rote Sonnen-, besser beschrieben als Feuerball hervor. Wir zücken unseren Fotoapparat und halten diesen Moment natürlich fest. Zum Reden ist uns nicht zumute. Wir genießen es einfach nur – ganz alleine am Gipfel des Pirchkogels. Das Land, welches sich vor Kurzem noch in dunkles Schweigen gehüllt hat, beginnt wie von Geisterhand verzaubert zu strahlen und zu lächeln. Ein wunderbares Natur- und Farbenschauspiel, das nur wenige Minuten dauert und welches man einmal gesehen haben muss.

Es ist Tag. Zumindest bei uns hier heroben und auf den rundum liegenden Bergspitzen. Das anfänglich „raue“ Klima wird durch die Sonnenstrahlen milder und milder. So könnte ein Tag öfter beginnen.

Es ist sechs Uhr und an der Zeit, wieder ins Tal abzusteigen. Wir entscheiden uns, denselben Weg zu nehmen, wo wir aufgestiegen sind.

Die Sonnenaufgangstour auf den Pirchkogel ist aber auch als Rundwanderung möglich. Das heißt, man steigt vom Gipfel des Pirchkogels steil in Richtung Westen ab und folgt quasi den gelben Hinweisschildern, die bis zum Gasthaus Marlstein führen. Von dort spaziert man in leichter Steigung über den breiten „Kaiser-Franz-Josef-Weg“ zurück ins Kühtai.

Übrigens: Wer sich für die Rundtour entscheidet, dem bietet sich die Möglichkeit, im Gasthaus Marlstein bei Familie Neurauter einzukehren und dort ab 8 Uhr ein Frühstück zu genießen. (flex)