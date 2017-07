Reutte – Kindern dürfte gefallen, was sich die Marktfestorganisatoren für heuer ausgedacht haben. Reutte will sich in eine Westernstadt samt Cowboys und Indianern verwandeln. 2016 begann der Veranstalter des Marktfestes, der Verein „Reutte gestalten“, dem Sommerevent ein Motto zu geben. Letztes Jahr drehte sich alles um Petticoat, Elvis und Rock ’n’ Roll. Am diesjährigen ersten Samstag im August wird Reutte zum Zen­trum des Wilden Westens. „Mit wechselnden Mottos wollen wir für mehr Abwechslung bei Musik und Familienprogramm sorgen. Die Grundphilosophie des Marktfestes bleibt aber stets dieselbe: Freunde treffen und Spaß haben“, erklärt Reutte-gestalten-Obmann BM Luis Oberer.

„Wir möchten jedenfalls alle Besucherinnen und Besucher, Jung und Alt, dazu einladen, mit einem entsprechenden Outfit Reutte in eine Westernstadt zu verwandeln“, ergänzt Oberer. Bezug nehmend auf die Randlage des Außerferns und mit einem Augenzwinkern meint der Marktchef: „Für viele Inntaler scheint Reutte in der Tat im Wilden Westen Tirols zu liegen.“ Für Country-Musik und Western-Tanz sorgen dann auch die Band Rob Rya­n Roadshow und die Linedance Telfs Patriots.

Viel Energie haben die Veranstalter in das passende Familienprogramm gesteckt. Auf die Kinder warten ein Indianercamp und eine Goldwaschanlage. Sie bekommen eine stilechte Kriegsbemalung und können Federschmuck und Sheriff-Sterne basteln. Ein Highlight soll das Kinderkonzert der Gruppe RatzFatz werden. Insgesamt sorgen elf Musikgruppen auf fünf Bühnen für Abwechslung. Ab 20 Uhr verwandelt ein Radiosender den BTV-Parkplatz in eine große Partymeile. Eine Bull-Riding-Station, Stoanlupfn, Hüpfburgen, Schießbuden, ein Kletterturm sowie diverse Stände runden das Programm bis 24 Uhr ab. Für das Marktfest wird am Samstag, 5. August, von 10 bis zwei Uhr der Untermarkt für den Verkehr gesperrt. Start des Marktfestes ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gibt keinen Ausweichtermin. (TT, hm)