Imst – Zu schlecht zum Berggehen und auch nichts für das Schwimmbad – aber regenfrei und umso besser für ein ungezwungenes Frühstücks­erlebnis am Samstagvormittag. So gestaltete sich das Wetter für das TT-Café am Imster Rathausplatz einmal mehr als optimal. Die TT-Leser ließen sich das Gratis-Frühstück mit Kaffee von Wedl/Testa Rossa, Gebäck aus der Hofer Backbox und Mineralwasser von Montes sowie feiner Musik von Prime Time schmecken. Und garniert wurde ein angenehmer Vormittag auch noch mit Interviews, die TT-Chefredakteur Alois Vahrner führte.

„Abwechslung bringt Lebensqualität“, stellte die neue Kunststraßen-Chefin Florentine Prantl gleich zu Beginn fest. Die Ötztalerin ist ja auch Obfrau des grenzüberschreitenden Vereins Pro Vita Alpina. Im Interview verriet sie, dass sie selbst ihre Kulturarbeit im „Zusammenbringen von Menschen, im Austausch und in spannenden Diskussionen“ sieht. Die Imster Kunststraße habe sich einen guten Ruf aufgebaut – „und auch Pro Vita Alpina wird ihre Handschrift einbringen“.

International – das ist auch der Imster Künstler Elmar Peintner. Der Grafiker hat sich in Ostasien in den vergangenen 20 Jahren einen Namen gemacht. Dass er dennoch als einer, der von seiner Kunst leben könnte, weiterhin einer vollen Lehrverpflichtung nachgeht, sieht er durchaus als „Entspannung“, aber auch als „schöne Aufgabe“.

Zurück in die Stadt Imst ging es mit Bürgermeister Stefan Weirather. Der betonte die vielen Investitionen, allen voran in die Innenstadt: „In den letzten Budgets haben wir zweimal zehn Millionen im außerordentlichen Haushalt zur Verfügung gestellt.“ Von 2010 auf 2016 seien die Einnahmen der Stadt um fünf Millionen gestiegen, allein die Kommunalsteuer mache bei 2000 Betrieben und 9000 Arbeitsplätzen pro Jahr 4,5 Millionen Euro aus.

Dass man aber angesichts der Baustellen in der Imster Innenstadt in den vergangenen Monaten nicht nur jammern dürfe, darauf ging die Obfrau der Innenstadt-Kaufleute, Birgitt Navacchi, ein. „Es ist eine tolle Investition und schafft eine tolle Atmosphäre“, meinte sie im Hinblick auf die derzeitige Pflasterung. Natürlich brauchen manche Geschäfte einen langen Atem. Wichtig sei, dass die Kunden die Treue halten, und fein wäre, wenn wieder ein Drogeriemarkt in die Stadt zurückkäme. Sie hofft jedenfalls, dass im Hintergrund Betriebe wieder ihre Fühler in die neu gestaltete Innenstadt ausstrecken. Die nun abgesegnete Begegnungszone ist ihr lieber als eine Fußgängerzone.