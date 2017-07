Text: Andrea Wieser

Der Rucksack gehört zu einem Wanderer wie das Badetuch zum Schwimmer. Ohne geht es einfach nicht. Oder wer würde schon auf die Idee kommen, mit einer Umhängetasche durch die Berge zu kraxeln? Niemand. Und dabei wird es wohl auch bleiben. Der Rucksack ist nämlich genial. Er verteilt das Gewicht des mehr oder weniger schweren Gepäcks demokratisch auf beide Schultern und hält die Hände frei – zum Klettern, zum Abstützen oder einfach nur zum Winken.

Erinnerungen an die Kindheit

Dass der Rucksack auch im Tale einmal eine Rolle spielen würde, war lange Zeit nicht zu erwarten. Die Vorhut machten die Fitness-Fans in den 80ern. Wer sportlich war, trug den Rucksack als Zeichen seiner Vitalität. Starke Farben und glatte Materialien waren das Credo.

Vorbei der Stoffrucksack, wie ihn noch der Großvater zum Wandern schulterte. In den 90ern durfte das Sackerl am Rücken ganz klein werden. Die Mini-Bagpacks hatten endgültig nichts mehr gemein mit der Ur-Idee eines ordentlichen Rucksacks. Sie waren aus Leder und hatten das Fassungsvermögen einer größeren Geldtasche. Aber in den 90ern war sowieso nicht so viel los mit Sinnhaftigkeit. Als Zeichen der Lässigkeit trug man zum Beispiel den Schulrucksack einseitig, also beide Gurte auf einer Schulter. Da konnte Mama noch so oft ermahnen, dass das schlecht für die Körperhaltung sei. Das Rückenteil richtig zu schultern, war uncool.

So viel Ignoranz muss dem Rucksack missfallen haben. Er ver­schwand von der Bildfläche oder zumindest von der Straße, zog sich in die Berge zurück. Bis er sich vor rund drei Jahren wieder ins Stadtgebiet wagte. Und er hat dazugelernt, er zeigt sich extrem vielfältig. Er glänzt im Retro-Look und erinnert uns liebevoll an die vielen Ausflüge, die wir als Kinder mit unseren Stoffrucksackerln auf den Berg gemacht haben. Oder er zeigt sich als Multifunktionstalent, das dank Extra-Griff auch als Handtasche dienen kann. Und er lässt sich – ganz nach dem schneidigen Vorbild der Velo-Express-Kuriere – falten und rollen und dementsprechend in der Größe variieren.

Gleichberechtigte Taschenträger

Schön sind sie alle und praktisch sowieso. Die Krux an der Sache: Der große Stauraum wird von Frauen maximal genützt, sprich: Wir tragen jetzt noch mehr mit uns rum als schon mit randvollen Handtaschen. Nur jetzt sind auch die Herren dran. Männer, bis vor Kurzem das taschenlose Geschlecht, dürfen dieselben Rucksäcke tragen. Das ist nur fair. In jedem Sinne.