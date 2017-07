Fendels, Ried – 22 Bike-Trails gibt es im Gebiet des Tourismusverbands Tiroler Oberland. Der neueste wird am 21. Juli eröffnet. Highlight ist dabei eine 30 Meter lange Hängebrücke, die die Radler sicher über die Fendler Schlucht trägt, informiert TVB-Bereichsleiter Daniel Rundl: „Die Strecke ist absolut gelungen. Das Waldgelände mit den zahlreichen Kehren stellt mit Sicherheit eine spannende Herausforderung für die Biker dar.“

Die 3,4 Kilometer lange Route des so genannten „Wildbachtrails“ beginnt direkt bei der Bergstation der Seilbahn Ried-Fendels. An vielen Stellen bietet sich den Fahrern der direkte Blick auf Ried, die Zielfahrt findet unmittelbar neben der Schlucht und dem Wildwasser statt. Auf der Singletrail-Skala wird die technische Schwierigkeit der Strecke mit S2 – also mittelschwer – eingestuft. Der Bike-Transport ist für 3 Euro mit der Seilbahn möglich.

50 Prozent der Investitionskosten für das Projekt kamen vom Land Tirol, so Rundl. Für die Zukunft will der Verband weiter an seinem Trail-Angebot arbeiten. (TT, mr)