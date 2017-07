Von Irene Rapp

St. Leonhard – Ist man am Wochenende in den Tiroler Bergen unterwegs, so ist man das im Regelfall nicht allein. Allerdings kommt es immer darauf an, mit wie vielen Menschen man gemeinsam dasselbe Ziel anstrebt.

Im Fall der Wanderung zum Brechsee im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal lautet die Antwort: mit wenigen – zum Glück. Die schöne Rundtour – Aufstieg über die Mauchelealm zum Brechsee, Abstieg über die Söllbergalm – präsentiert sich als stilles, aber sehr reizvolles Ziel in den Ötztaler Alpen. Und an heißen Tagen kann man es am Ufer des idyllischen Gewässers auf 2145 Metern Höhe Stunden aushalten.

So kommt man hin: Zunächst fährt man ins Pitztal bis nach St. Leonhard. Weil diese Gemeinde aber flächenmäßig riesig ist und sich über eine Länge von 25 Kilometern erstreckt, heißt es aufpassen. Auf Höhe des Weilers Zaunhof (zu diesem fährt man links von der Landesstraße ab) fährt man noch einige Meter auf der Landesstraße weiter, vor der Lawinengalerie geht es dann rechts hinauf zum Weiler Rehwald (beschildert: Rehwald, Felsenhof). Auf einer schmalen Straße bergauf, bis man beim Gasthaus Felsenhof landet (nicht geöffnet), hier gibt es einige wenige Parkplätze für Wanderer.

Zunächst geht es auf einer Forststraße gleich ziemlich steil bergauf. Die Strecke hinauf zur Mauchelealm auf 1840 Metern ist übrigens eine offizielle Mountainbikeroute (Nur. 681), wer will, kann sich also den Weg abkürzen (vorausgesetzt, er steigt wieder über die Mauchelealm ab).

Man gelangt zu einem Weidegatter, gleich danach teilt sich der Weg – rechts geht die Forststraße weiter, links ist der Weg mit „Steig Mauchelealm“ beschildert. Wir sind links abgebogen und auf dem breiten Forstweg taleinwärts eben weiter, dann allerdings zweigt ein Steig rechts ins bergaufführende Gelände ab (beschildert). Steil geht es über Alm- und Waldgelände hinauf, hier muss man ein wenig schauen, um die Markierungen immer zu sehen.

Dass dieser Steig nicht viel begangen ist, zeigt u. a. ein umgestürzter Baum, über den man klettern muss (ohne Probleme), dann geht es vorbei an einer Holzhütte, bis man bei der Mauchelealm herauskommt. Diese befindet sich auf einem idyllischen Plätzchen mit tollem Ausblick und Daniel Ennemoser aus Zaunhof schaut drauf, dass sowohl 31 Stück Galtvieh als auch Gäste gut versorgt werden. Ennemoser ist das erste Jahr hier im Einsatz, ebenso das Ehepaar Fritz auf der Söllberg­alm (doch dazu später).

Gleich hinter der Hütte geht dann der Weg wieder steil bergauf, der Wald hier präsentiert sich wie im Märchen: mit vielen, alten Bäumen und moosigen Plätzchen. Bald lässt man den Wald hinter sich, dann öffnet sich der Blick vor allem in das äußere Pitztal und auf die gegenüberliegenden Berge.

Bei einem Wegweiser hält man sich rechts, noch einmal durch ein kleines Waldstück mit einer seilversicherten Stelle (rechts geht es steil hinab). Den See kann man immer noch nicht sehen, der versteckt sich nämlich in dem Bergkessel recht lange. Weiter über Blockwerk und dann eine kleine Anhöhe hinauf, die – wenn man oben angelangt ist – dann endlich den Blick freigibt auf den idyllischen See am Talschluss.

Zahlreiche Plätze bieten sich zum Innehalten an, interessant auch die Namen der Berge, die hinter dem Gewässer in die Höhe streben: Da gibt es etwa einen Kitzmörder (2435 m, kein Weg führt zum Gipfel) oder das Stupfarriköpfle (2808 m).

Nach der See-Pause hat man die Qual der Wahl: zurück über die Mauchelealm oder auf zur Rundtour über die Söllbergalm (1849 m) und zurück zum Ausgangspunkt? Zweitere Variante ist zwar ein wenig länger, aber an einem traumhaften Sommertag ohne Gewittergefahr dürfte das kein Problem darstellen.

Bei einem Wegweiser kurz vor dem See geht man also in nordwestlicher Richtung auf einem kleinen Steig entlang der Langen Bank – einer genauso aussehenden Felsformation – weiter. Man quert typisches Almgelände, dann gelangt man in ein Waldstück und erreicht schließlich die Söllbergalm. Hier ist das erste Jahr das Ehepaar Inge und Herbert Fritz aus Rietz im Einsatz, die beiden haben u. a. 41 Stück Galtvieh zu hüten.

„Das Platzl hier ist traumhaft“, schwärmt Inge Fritz und auf der Terrasse sitzend kann man das mit Blick auf den gegenüberliegenden Geigenkamm nur bestätigen. Inge Fritz wartet übrigens mit einer Besonderheit auf: Bei ihr kann man u. a. Tränentorte und Sonnenschnitte bestellen. „Wenn man den Kuchen Namen gibt, verkauft man sie besser“, hat die Rietzerin die Erfahrung gemacht.

Weiter geht es dann auf einer Forststraße, allerdings nur kurz: Nach der ersten Kurve zweigt man gleich rechts in den Wald hinein ab in ein Stück des Pitztaler Almenweges (Wegweiser). Über Stock und Stein geht es dahin, man quert Bäche, sieht einen kleinen Wasserfall und zum Schluss geht es ziemlich steil – auf einem schmalen Steig – bergauf. Der Steig mündet in die zur Mauchelealm führende Forststraße, auf dieser hält man sich links und marschiert zurück zum Ausgangspunkt.

Fazit: Die Bergtour bis zum Brechsee mit Aufstieg und Abstieg über die Mauchelehütte ist mit größeren Kindern gut machbar. Die komplette Rundwanderung erfordert mit fast zehn Kilometern Wegstrecke (Gehzeit: ab 4 Stunden) ein wenig mehr Kondition, ist aber immer recht kurzweilig.

Trittsicherheit ist auf jedem Fall erforderlich, gutes Schuhwerk auch. Viel Spaß!