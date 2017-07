Der Formel-1-Rennfahrer heißt auch de la Rosa, ein wenig anders geschrieben, aber es könnte eine Verbindung geben, eine Verbindung zu seinem Bruder. Das dachte sich Alfons Della Rosa, der seinen Bruder Erwin 1942 zum letzten Mal sah — getrennt durch einen Stacheldrahtzaun. Die beiden aus Belgrad stammenden Brüder waren im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiter nach Österreich gebracht worden. Erwin versuchte zu fliehen, landete im Straflager. Alfons wurde entlassen, er fand Arbeit in Linz. Wohin es den Bruder nach dem Krieg zog, wusste in der Heimat niemand. Zwar verlief die Spur zum Rennfahrer im Sand, dafür fand der Suchdienst des Österreichischen Roten Kreuzes vor einigen Jahren Erwin Della Rosa in Australien — und führte die Brüder zusammen.

Geschichten wie die der Della-Rosa-Brüder zeigen, dass die Schicksale von damals die Gegenwart berühren. 2016 hat der Suchdienst Anfragen zu 2000 Personen erhalten, jede dritte davon betrifft Vermisste des Zweiten Weltkrieges. Claire Schocher-Döring leitet ein Team von 14 Personen in Wien und koordiniert die Außenstellen in den Bundesländern: „Für uns ist etwas ein kleines Puzzlestück, aber für die Angehörigen ist es das Größte, wenn sie Neues erfahren oder sogar Angehörige treffen. Das ist eine unbeschreiblich schöne, menschliche Aufgabe", schildert sie die Arbeit mit alten Akten oder Kontakten zu Partnerorganisationen auf der ganzen Welt. Vor Kurzem hat es geheißen, dass beim deutschen Roten Kreuz die Suche nach den Vermissten des Zweiten Weltkrieges im Jahr 2023 auslaufen wird. An wen sich die Enkelgeneration danach wenden kann, steht noch nicht fest. In Österreich wird sich weiterhin das Rote Kreuz dieser Aufgabe widmen.

Die Steirerin Andrea Hörting-Stoppacher hat sich im Mai an den Suchdienst gewandt. Ihre Großväter kehrten aus der Kriegsgefangenschaft heim, beide hatten jedoch jeweils einen Bruder, die es nicht schafften. „Von einem der beiden Vermissten weiß man fast gar nichts. Der andere hatte einen Sohn und offenbar soll er auf dem Heimweg vom Krieg gewesen sein, aber dann verliert sich die Spur", erzählt die 39-Jährige. Vor allem dieser Sohn würde gerne etwas über seinen Vater erfahren. Und auch wenn Hörting-Stoppacher nicht glaubt, dass einer der Brüder ihrer Großväter nach der Kriegsgefangenschaft eine neue Familie gründete, wenn es doch so wäre, „dann würde ich die Familie kennenlernen wollen".



Die Suche kann Monate, Jahre dauern. So wie die Steirerin wollen weiterhin Angehörige ihre Verwandten finden, wissen, was passiert ist. Oder sie erfahren, dass der Vater ein Besatzungssoldat war, der nach dem Krieg heimgekehrt ist. Bei anderen geht es darum, abschließen zu können. Gibt es noch eine Uhr, die dem Gefangenen im Konzentrationslager abgenommen wurde? Wo liegt das NS-Opfer begraben? Als Anfang der 90er-Jahre die Archive in osteuropäischen Ländern freigegeben wurden, fand der Suchdienst neue Anhaltspunkte. „Wenn wir Spuren zum Zweiten Weltkrieg suchen, ist das einfacher als bei nicht so lang vergangenen Kriegen oder aktuellen Konflikten", erklärt Schocher-Döring — paradox, immerhin müsste durch moderne Datensammlungen gut verfolgbar sein, wo jemand verschwunden sein könnte. Dem ist nicht so. „Die Bestätigungen über Zwangsarbeit oder Einträge über Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg sind sehr gut dokumentiert", sagt die Suchdienstleiterin des Roten Kreuzes. So hart es klingt, der Zweite Weltkrieg war übersichtlicher, „die Konflikte heute sind viel diffuser".

Viele Anfragen betreffen inzwischen die Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien, keine einfache Suche. Schocher-Döring gibt ein Beispiel: Wenn ein Vater mit Frau, Sohn und Tochter heute nach Europa flüchtet, kann es sein, dass sie zum Beispiel in Griechenland von Schleppern getrennt werden — meist nach Geschlechtern. Vater und Sohn werden Richtung Westen geschleppt, Mutter und Tochter Richtung Osten. Wo mit der Suche beginnen? Dazu kommt, dass bei der Schreibweise der Namen oder den Geburtsdaten Fehler passieren. Außerdem fehlt Hilfsorganisationen zu bestimmten Regionen der Welt der Zugang, etwa seit einem halben Jahr in Syrien und Afghanistan. „Dann wird es schwierig, die Vermissten zu lokalisieren."

„Trace The Face"

Was für den Zweiten Weltkrieg Vermisstenbildlisten waren, ist nun „Trace the Face" — eine Website, auf der Flüchtlinge in Europa mit Fotos nach Angehörigen suchen. Knapp 3000 Menschen versuchen so ihr Glück. „Ich suche meine Tochter", „Ich suche meinen Vater", „Ich suche meine Familie", steht unter den Fotos. Die Zeiten ändern sich, die Kriege auch, die Konflikte und humanitären Katastrophen werden unübersichtlicher, aber die Menschen werden vermisst wie früher — und über viele Generationen nicht vergessen. (Matthias Christler)