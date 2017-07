8: Bereits im Alter von acht Jahren war für Peter Habeler klar, dass er Bergführer werden wollte. Kein Wunder: Immerhin gingen vor der Villa Waldheim in Mayrhofen, wo er aufwuchs, immer wieder Bergführer mit Seil und Pickel vorbei zum Postauto. „Die haben mir imponiert.“ 1965 war es schließlich so weit: Er bestand im Alter von 21 Jahren die Bergführerprüfung.

5: Welche fünf Charaktereigenschaften würde Habeler als seine prägendsten nennen? „Ich bin sehr ehrgeizig, ich bin auch hartnäckig“, sagt er nach kurzem Nachdenken. Er liebe die Einfachheit, ob beim Essen oder der Ausrüstung für alpine Unternehmungen. Sehr wichtig: „Ich bin humorvoll, gehe nicht zum Lachen in den Keller. Ich mag die Menschen. Und bin easy zum Handeln – obwohl, da müsste man eigentlich meine Lebensgefährtin fragen.“

1975: Am Gasherbrum I sorgten Peter Habeler und Reinhold Messner 1975 für Aufsehen in der Fachwelt. Der Nord- und der Südtiroler stiegen entgegen den damaligen Gepflogenheiten im so genannten Westalpenstil – ohne großen Expeditionsaufwand und mit wenig Ausrüstung sowie ohne künstlichen Sauerstoff – über die Nordwestwand auf den Achttausender (8080 m). „Mit 200 Kilogramm hinüberfliegen, mit ein paar Trägern hinmarschieren und dann den Berg machen“, bringt es Habeler auf den Punkt. Trotzdem blieb die erstmalige Besteigung des Everests ohne künstlichen Sauerstoff der Höhepunkt in seinem Leben.

30: Nur 30 Minuten hielt es Peter Habeler auf dem Gipfel des Everest aus, dann entschloss er sich zum Abstieg und rutschte teilweise auf dem Hosenboden hinab. Am 8. Mai 1978 hatten er und Messner im Rahmen einer österreichischen Expedition unter der Leitung von Wolfgang Nairz den höchsten Berg der Welt bestiegen. Als erste Menschen ohne künstlichen Sauerstoff – wovon Wissenschafter abgeraten hatten. „Der Everest war allerdings nicht mein bester Berg. Ich hatte dort viel Angst“, erinnert sich Habeler. Der 8850-Meter-Gipfel sollte ihn jedoch weltberühmt machen.

3000: Nach dem Erfolg am Everest, vielen Vorträgen und dem Schreiben von Büchern ging Habeler seinem erlernten Beruf nach – dem Bergführen. Er war mit Kindern, Erwachsenen und auch Promis unterwegs – „sicher mit bis zu 3000 Leuten, und diese Arbeit hat mich immer sehr gefreut“.

3: Wie viele Höhenmeter hat Peter Habeler in seinem Leben gemacht? Das weiß er nicht. Der Finkenberger besitzt zwar drei Tourenbücher, in die er minutiös seine alpinen Unternehmungen eingetragen hat – jedoch nur bis zum 35. Lebensjahr. „Ich habe früher alles aufgeschrieben, als aber die Expeditionen begonnen haben, habe ich damit aufgehört.“ Nachsatz: „Das ist ein großer Fehler.“

60: Rund 60 Kilometer lang ist die Peter-Habeler-Runde im Zillertal, die der Zillertaler zu seinem 70. Geburtstag „geschenkt“ bekommen hat. „Diese mehrtägige Rundwanderung geht durch ein tolles Gebiet rund um Olperer, Schrammacher und Kraxentrager. Das ist – wenn man mich fragt – das schärfste und schönste Tourengebiet der gesamten Ostalpen.“

20: Zweimal zehn Stunden mit einem Biwak in der Wand brauchten Peter Habeler und David Lama im März 2017 für die Durchsteigung der Eiger-Nordwand. Natürlich wäre das auch schneller möglich gewesen. „Allerdings wurde gefilmt, sonst wären wir in einem Tag durchgekommen.“ Der Zillertaler ist somit der älteste Alpinist, der je durch diese legendäre Wand gestiegen ist. Und noch eine Besonderheit gibt es: David Lama hat er einst als Kind in einem seiner Kletterkurse entdeckt. Habeler freut diese Durchsteigung aber aus einem ganz besonderen Grund: „Ich versuche immer wieder, den älteren Menschen das Gefühl zu geben, dass noch vieles möglich ist. Das ist mir mit dieser Aktion gelungen.“ Einen Rekord in der Eiger-Nordwand schrieb Habeler aber schon im August 1974: Damals schaffte er gemeinsam mit Reinhold Messner die Durchsteigung in nicht einmal zehn Stunden – „da sind wir hinaufgesprungen“.

125: „Ich habe 125 Schutzengel“, glaubt Habeler, denn einige Male in seinem Leben ist er dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. So wie 1975 in der Buhlführe an der Mauk-Westwand im Wilden Kaiser: 50 Meter stürzte er dort ab, schlug aber kaum auf und überraschte seine Seilpartnerin, weil er überlebte. „Wir hatten damals schon Brust- und Sitzgurt. Sonst wär’ ich hin gewesen.“

30: Seit dem 30. Juni 2017 ist Peter Habeler außer Gefecht gesetzt. Allerdings hat er sich nicht bei einer Bergtour verletzt, sondern beim E-Biken. „Das war aber beim Bergauffahren, ich habe mich einfach verschalten“, erzählt er lachend. Trotzdem hat er schon wieder ein alpinistisches Vorhaben im Kopf: die Comici-Kletterroute in der Nordwand der großen Zinne. Doch vorerst heißt es noch Ruhe geben.

75: Und wie geht es einem an seinem 75. Geburtstag? „Mein Gott, das ist ein halbrunder Geburtstag. Aber ich freue mich, dass es mir noch gut geht“, sagt Habeler. Derzeit könne er zwar nicht in den Bergen unterwegs sein. „Morgen aber wird es wieder gehen. Und dann werden wir schauen, was auf uns zukommt.“