Weeze — Gänsehautstimmung am Freitagabend beim Parookaville-Festival in Weeze (Deutschland). In Gedenken an den kürzlich verstorbenen Sänger Chester Bennington legt das niederländische DJ-Duo Showtek den Linkin-Park-Song „In the End" auf.

„Der Sänger von Linkin Park ist gestorben. Und wir wollen ein bisschen Liebe verbreiten, für jemanden, der so viel für die Musikindustrie getan hat. Ein großartiger Musiker, ein großartiger Produzent, also bitte, zeigt ein bisschen Liebe." Sie fordern die Festival-Besucher auf, die Hände in Luft zu reißen und Stimmung zu machen. Und die lassen sich nicht zweimal bitten.

Ein Video, in dem zu sehen ist, wie 40.000 Menschen zu dem Song von Linkin-Park singen, geht seitdem durch die Welt und hat auf der Facebook-Seite des Festival-Veranstalters mittlerweile über 3 Millionen Klicks.