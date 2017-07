Zwei bis zweieinhalb Stunden täglich, am Wochenende sechs bis sieben und ungefähr 900 Stunden im Jahr. Sofern es seine Zeit erlaubt, schwingt sich Heinz Lechner aus Mayrhofen auf den Sattel. Besser gesagt auf mehrere: Der 56-jährige Elektrotechniker ist in seiner Freizeit vor allem eines: Radler, und das aus Leidenschaft. „Bei schönem Wetter bin ich mit dem Rennrad unterwegs, bei schlechtem eher auf dem Mountainbike.“ Nachkommen dürften ihm nicht viele, zumindest was die Kilometer betrifft. Denn Lechner hat im letzten Jahr die meisten Kilometer beim Tiroler Fahrradwettbewerb „erradelt“: 11.140. Zweifelsohne eine beeindruckende Zahl. Wie jene 18.000 Euro, die Lechner einst bei einem Spendenrennen auf den Steinerkogl in Mayrhofen sammelte. „Dafür bin ich 23-mal den Berg hinaufgefahren.“

Die nächste Zahl macht sich ebenfalls gut, will sich Tirol als Radland präsentieren, was es seit geraumer Zeit anstrebt. 5500 Teilnehmer, die 2016 am Bewerb teilnahmen, haben mit ihren Kilometern insgesamt 109-mal die Erde umrundet. Der jüngste Rad-Fan war dabei gerade einmal drei Jahre alt, der älteste 95 Jahre. Das könnte auch Lechner im Sinn haben. Denn ihn fasziniert am Radfahren vor allem, dass „man den Sport bis ins ganz hohe Alter machen kann. Ich habe selbst vor 30 Jahren damit angefangen.“

Heuer 3,6 Millionen Euro verplant

Damals steckte das Radnetz in den Kinderschuhen. Mittlerweile sind etliche Kilometer dazugekommen. Mit Ende 2013 führte das Land Tirol insgesamt 7000 Kilometer Radwanderwege und Mountainbike-Routen an. Und es werden immer mehr.

2015 startete die Landesregierung ihr Radkonzept mit der Generalsanierung des Innradweges. Für heuer wurden 3,6 Millionen Euro an Fördergeldern freigegeben. Diese sind den Gemeinden schon zugesagt und verplant worden, berichtet Christian Molzer, Leiter der Abteilung Verkehr und Straßen des Landes. Seit den 1970er-Jahren wurden von Landesseite insgesamt 35 Millionen Euro investiert. 40 Projekte werden derzeit realisiert, von einer kurzen Asphaltierung bis zu einem neuen Radweg. „Die größten sind der Lückenschluss der Kaiserrunde im Unterland, der Stubai-Radweg bis Schönberg und im Oberland der Ötztal-Radweg mit dem Abschnitt Bruggen-Huben“, zählt Molzer auf. Gebaut wird auch an der Via Claudia Augusta von Nauders nach Pfunds. Außerdem soll ein Radweg im Wipptal und in Zirl eine Radbrücke über den Inn entstehen.

Hört man diese Zahlen oder sieht man Bilder wie vom Ötztaler Radmarathon und denkt an Rad-Kilometer-Kaiser Heinz Lechner, müsste man die Frage, ob Tirol ein Radland ist, auf Anhieb mit „Ja“ beantworten. Für Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der aktuell eine Umfrage mit Statistiken zur Rad-Mobilität in Österreich durchgeführt hat, ist die Antwort noch nicht so klar: „Wenn wir uns das Alltags-Radfahren anschauen, wie viele Strecken also im Alltag wie etwa zur Arbeit zurückgelegt werden, kann Tirol noch aufholen“, sagt er mit Blick auf die gefahrenen Durchschnittskilometer pro Person und Jahr: Tirol liegt demnach österreichweit an vierter Stelle.

Vorarlberg führt diese Wertung an und Gratzer erklärt, was Tirols Nachbarn besser gemacht haben. Dort werde bereits seit 20 bis 25 Jahren Mobilitätsmanagement gefördert. Dazu gehört, dass Unternehmen Bewusstseinsarbeit bei den Mitarbeitern leisten und genug Radabstellplätze zur Verfügung stellen. Als beispielhaft nennt er einen Betrieb aus einem anderen Teil Österreichs, aus der Steiermark, wo die Mitarbeiter für die Fahrt zur Arbeit mit 1,70 Euro pro Tag belohnt werden.

Und das nicht nur der Gesundheit wegen, sondern weil die Unternehmen Platz für Mitarbeiterparkplätze sparen. Weniger Parkflächen für Autos, dafür mehr Raum für Fahrräder, sollte laut VCÖ auch das Motto in den Städten sein – ähnlich wie bei neuen Wohnhäusern. „Dort besteht außerdem großes Potenzial, indem zum Beispiel Sharing-Angebote gemacht werden mit E-Bikes und Lastenrädern“, blickt Gratzer in die Zukunft. In Innsbruck könnte das bei den Stadträdern, die man sich seit 2014 an mittlerweile 35 Stationen ausleihen kann, bald Realität werden. Der Betreiber Nextbike testet derzeit E-Bikes für den Verleih, bei den Lastenrädern ist man schon weiter, die wurden für Innsbruck für eine Versuchsphase bereits bestellt, berichtet IVB-Geschäftsführer Martin Baltes. Generell sei das Stadtrad ein Erfolg: „Im Mai 2014 beim Start hatten wir 777 Verleihvorgänge im Monat, im Mai 2017 waren es 5900.“ Von der Gesamtverkehrsleistung sieht er die Verleihräder als kleinen Beitrag, aber „ein Beitrag, der zeigt, dass wir auf umweltgerechte Mobilität setzen“.

Ein verwinkeltes Land

Innsbruck ist eine Radstadt, Tirol aber nicht immer ein Radland, weil durch die Täler die Vernetzung verwinkelter ist als in Vorarlberg. Mit guten Anbindungen an Bahnhöfen, auch dort genug Stellplätzen für Fahrräder und so genannten Radschnellwegen, bei denen man über viele Kilometer fahren kann, ohne eine Kreuzung queren zu müssen, bringt der VCÖ einige radwegweisende Ideen ein.

Den viel diskutierten Aufholbedarf möchte Molzer abschwächen. „Wir haben etwas zu tun, aber wir stehen nicht mehr bei null. Für unsere Landesbedingungen sind wir auf einem guten Stand.“ Jeder Meter Infrastruktur sei eine Herausforderung. „Doch das Radnetz wird sich in den nächsten Jahren noch verändern“, ist der Landesbeamte überzeugt.

Tirol könne man auch nicht mit seinen Nachbarregionen Bayern und Südtirol vergleichen. Die hierzulande beengte Geographie macht es nicht einfach, alle Verkehrsteilnehmer und Freizeitsportler in die richtigen Bahnen zu lenken. Das endet nicht nur in Baukonflikten. Der Ton auf der Straße ist rauer geworden. Aggressionen entladen sich am Asphalt. Ein gemeinsames, friedliches Miteinander ist daher ein erklärtes Ziel. Ein weiteres: den Alltag radelnd zu bestreiten. Alltagswege sind es, die durch das landeseigene Radkonzept besonders gefördert werden sollen. Molzer nützt sein Rad im Alltag mehr als sein Auto, meint er.

Lechner, der Zillertaler Vielfahrer, hat Tirol schon mehrere Male ausgefahren. „An und für sich ist Tirol ein gutes Radland. Ein wenig Ortskenntnis muss man schon haben oder sich von den Regionen Karten besorgen“, meint der 56-Jährige. Das soll sich bald ändern.

Neue Schilder und Karten

Das Land strebt für die nächsten Jahre eine einheitliche Beschilderung an. Mit dem heurigen Jahr wurden außerdem alle Radwanderrouten digitalisiert, die Daten sollen den Tourismusverbänden und Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Auch die digitalen Mountainbike-Routen werden in diesem Zuge modernisiert.

Der Tourismus hat das Rad als wichtigen Faktor ausgegeben. Die Straßenrad-WM 2018 zeigt das und rückt Tirol in den Fokus – dort zählen sportlich nur die ersten Plätze. Schafft es Tirol, unter den Alltagsfahrern in Österreich zumindest unter die Top 3 zu kommen, ist der Titel Radland wirklich verdient. (Deborah Darnhofer, Matthias Christler)