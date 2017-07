Die Konkurrenz der chinesischen Kunststofflaufräder sitzt in Tirol. In einem Bauernhaus in Birgitz, um genau zu sein, das Renaud Dietsch mit seiner Freundin Lisa und seinen Kindern Arthur (2,5) und Isabelle (1) bewohnt. In seiner heißgeliebten Werkstatt im Erdgeschoß nahm seine Idee ihren Lauf. Der 36-Jährige bastelt dort fernab von der pinken und blauen Prinzessin-Lillifee- und Superman-Welt der Zwei- bis Vierjährigen Laufräder. Die Räder sind aus nachhaltigem Birkenholz gefertigt, werden in Tirol produziert, sind mit 3,5 Kilo ultraleicht und kosten ab 180 Euro.

Geburtsstunde einer Idee

Ursprünglich kommt Renaud aus dem Elsass, seit 2009 lebt der 36-Jährige in Tirol. Eigentlich ist der Zweifach-Papa Ingenieur in der Flugzeugindustrie. Dann aber, vor 2,5 Jahren, kam sein Sohn Arthur in sein Leben geflogen. Renaud ging (ganz vorbildlich) sieben Monate lang in Väterkarenz und während sein Söhnchen friedlich schlummerte, kribbelte es ihm in den Fingern. „Ich wollte dem Kleinen etwas bauen“, erzählt der Tüftler. Am Anfang entwarf er einen Stuhl und einen Tisch. Darauf wollte Arthur aber nicht sitzen. Dann halt was zum Laufen, dachte sich der Herr Ingenieur. Am besten ein Rad, denn damit fährt der sportliche Renaud selbst gerne durch die Gegend.

Seine Freunde und die Familie waren vom Laufrad-Prototypen begeistert und motivierten den 36-Jährigen zum Weitermachen. Heute schlägt sich der Flugzeugbauer hauptberuflich als Laufradbauer durchs Leben. „Jetzt heißt es Geld verdienen“, sagt der Familienvater. „Mal schauen, wie es läuft.“ Laeki hat er seine Firma genannt, das steht für „Lauser Equipment“. Dass man Equipment mit „Q“ schreibt, ist zweitrangig. Das K passe ja auch zu „Kid“ oder „Bike“.

Mittlerweile hat Renaud an die zehn Räder gebastelt. Die Rahmen werden in der Werkstätte Wattens geschnitten und in Birgitz per Handarbeit zusammengefügt. Weil die Start-Sitzhöhe von 27 cm eine der niedrigsten am Markt ist, flitzt der kleine Arthur schon seit einem Jahr mit Papas Erfindung durch Birgitz. Und er wird es vermutlich noch länger tun. „Die Räder sind höhenverstellbar und sind für Kinder bis vier Jahre geeignet“, macht der Einmann-Unternehmer Werbung für seine Lauser-Räder. Immer wieder ergänzt er seine „Babys“ und findet etwas Neues, um die Radln noch individueller zu gestalten. So pimpt er die „Holzesel“ z. B. mittels individueller Laser-Gravuren. Die Möbelproduktion hat Renaud auch nicht aufgegeben. Tische und Stühle für Kinder (die gerne sitzen) macht er nach wie vor.

Freundin Lisa findet es super, mit welchem Eifer ihr Liebster bei der Sache ist. „Kinder werden von Plastik überhäuft“, sagt die Zweifach-Mama. Da tut es gut, wenn etwas Holz im Spiel ist. „Der Preis ist vielleicht etwas höher als jener der Laufräder made in China, aber“, meint Lisa, „man darf nicht überschätzen, wie viel Geld man ausgibt, wenn man billig, aber dafür aber viel zu viel kauft.“

Schon die Kleinsten sind mobil

Lisas und Renauds Töchterchen, die einjährige Isabelle, ist noch etwas zu klein, um sich mit ihrem Bruder ein Rennen zu liefern. Aber lange wird es nicht mehr dauern und auch sie wird auf den gelb, blau oder rot lackierten Laufrädern durch die Gegend düsen. (Nicole Strozzi)