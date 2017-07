E-Bikes oder Pedelecs haben die Herrschaft über die Almwege, Passstraßen und den Stadtverkehr übernommen. Galten vor einigen Jahren E-Biker noch als faul und unsportlich, ist die motorisierte Pedalierhilfe heute kein Tabu mehr. „Es gibt mittlerweile so viele verschiedene E-Bike-Typen, dass selbst Händler den Überblick verlieren“, sagt der deutsche Radjournalist Armin Herb. Die eierlegende Wollmilchsau sei aber nicht am Markt.

Gerade in puncto Gewicht sind die Entwicklungen minimal, 22 kg und mehr unterm Hintern nach wie vor Standard: „Wer am Berg unterwegs ist und sein Rad auch mal schieben oder über ein Weidegitter heben muss, darf das nicht unterschätzen“, gibt Herb zu bedenken

Eine ausgiebige Probefahrt vor dem Kauf ist das A und O: „Von Händlern, die das nicht zulassen, würde ich die Finger lassen.“ Von Internetkäufen hält der Münchner nicht viel. Denn nur wer ergonomisch richtig eingestellt ist, kann schmerzfrei und genussvoll fahren.

E-Bike-Neulingen empfiehlt er Tiefeinsteiger, damit sie das Bein beim Start nicht über den Sattel schwingen müssen. Sieben Gänge reichen für ebene Strecken leicht aus. Zwischen 1500 und 1700 Euro – mehr kosten die einfachen E-Bike-Varianten gar nicht. Allerdings: Tiefeinsteiger sind aufgrund ihrer Rahmendimension instabiler. Will man also Gepäck aufladen, kann die Sicherheit darunter leiden.

Sattel muss zum Hintern passen

Womit wir schon bei einem weiteren Radtyp wären: Tourenbikes. E-Bike-Reisen sind gerade bei der älteren Klientel der letzte Schrei. Wer tagelang radelt, muss natürlich noch stärker auf Qualität achten.

2000 Euro und mehr sollte einem ein gutes elektronisches Tourenrad wert sein. Sie brauchen stabile Gepäckträger, Schutzbleche, Klingeln und gute Sättel: „Die Sättel müssen zum Hintern passen“, betont Herb. „Viele glauben, dass man auf langen Touren einen weichen Sitz braucht, aber das Gegenteil ist der Fall. Je weicher er ist, umso mehr bewegt sich das Sitzfleisch und fängt irgendwann zum Brennen an.“

Sicherheit spielt aber nicht nur beim Tourenradeln eine Rolle, sondern auch beim Biken mit Anhänger. Egal ob der Sportler mit seinem Nachwuchs auf den Berg pedaliert oder umweltschonend seinen Einkauf transportiert, sollte abgeklärt werden, ob das E-Bike überhaupt anhängertauglich ist.

Je mehr Gewicht transportiert wird, desto mehr Luft müssen die Radler in die Reifen pumpen. Die Last wirkt sich nämlich auf das Fahrverhalten und die Stabilität des Drahtesels aus. „Ich rate allen Anfängern zu üben, wie man steile Strecken rauf und runter kommt. Gerade Radlern, die nicht vom klassischen Mountainbiken kommen, können von einem Fahrtechnikkurs enorm profitieren“, plädiert der Experte für Eigenverantwortung.

Unterschätzte E-Bike-Kräfte

Unfallstatistiken zeigen, dass viele Radler, die dank E-Unterstützung leicht den Berg erklimmen, beim Runterfahren Probleme bekommen. Schwere Stürze sind die Folge. „Da wirken viel stärkere Kräfte auf den Sportler und Rahmen. Auch schlechte Bremsen können zu fatalen Unfällen führen“, warnt Herb. „Scheibenbremsen gehören heute bereits zum Standard. Sollte einem trotzdem noch ein E-Bike mit Felgenbremsen unterkommen, bitte einen Bogen drum herum machen.“

Grundsätzlich hören alle Pedelecs bei 25 km/h mit der Unterstützung des Motors auf. S-Pedelecs hingegen können bis zu 45 km/h beschleunigen. Mit ihnen darf man allerdings nicht auf Radwegen fahren, sie brauchen ein Nummernschild, eine Versicherung und eine Fahrerlaubnis.

Vollgefedert oder nicht?

Auch wen es in die Berge zieht, hat bei den Pedelecs die Qual der Wahl: Hardtails sind nur an der Vordergabel gefedert, vollgefederte Alternativen an Front und Heck. Wer nur auf guten Straßen fährt, dem genügt Ersteres, bewegt sich der Radler auf sehr unebenem Grund, ist ein vollgefedertes Rad sicherer. Meistens kosten diese aber zwischen 500 und 600 Euro mehr und sind schwerer. Eine leichte E-MTB-Bike-Version (ca. 17 Kilo) gibt es etwa vom Tiroler Hersteller Vivax, bei dem der Akku in der Satteltasche und der Antrieb im Sattelrohr versteckt sind.

Zwei neue Zielgruppen

Mittlerweile haben die E-Bike-Hersteller übrigens zwei neue Zielgruppen entdeckt: Erstens Kinder und Jugendliche (bzw. deren Eltern, die ihren Nachwuchs ohne Gezeter und Anschieben in die Berge bringen wollen). Und zweitens Pendler in Eile und Designverliebte, die auf schicke Urban-Bikes abfahren, bei denen der Akku nicht nur plump aufgesetzt wird, sondern sehr dezent in den Rahmen integriert wird.

Die edle Klientel ist bereit, für diese Highend-Räder aus Karbon, die mit Ledersätteln oder Rennrad-Schaltung bestückt sind, bis zu 10.000 Euro auf den Ladentisch zu blättern. Ohne knacksicheres Schloss ist so ein Teil allerdings eine ziemlich riskante Anschaffung. (Kathrin Siller)