Jerzens, Oetz – Wer kennt sie nicht, die Schauermärchen aus der Kindheit über Fledermäuse, die sich in Haaren verfangen, über Vampire und Blutsauger. Mittlerweile hat sich das Image der nächtlichen Jäger deutlich gebessert. Heute denkt man bei Fledermäusen eher an einen lauen Sommerabend im Freien.

Darauf hoffen die Naturparke Kaunergrat und Ötztal, denn sie laden zur Fledermausnacht. Bereits heute ab 20.30 Uhr gibt’s die Gelegenheit, mit dem Fledermausexperten Toni Vorauer die kleinen Vampire am Fischteich Jerzens zu entdecken. Die zweite Chance wartet morgen Freitag, 20 Uhr, am Piburger See, Treffpunkt Hotel Seerose. Taschenlampe und Sitzunterlage werden empfohlen. (TT)