Gordons Bizeps spannt sich kurz an, eine winzige Anstrengung – und schon ist das Fahrradschloss geöffnet. Allerdings nicht durch den vorgesehenen Schlüssel, sondern mit einer Zange. Einer winzigen Zange, die man ungesehen in der Hosentasche befördern könnte. Sechs Sekunden hat es gedauert, bis das 6,90 Euro teure Schloss geknackt war. Völlig geräuschlos. Kein Wunder, dass täglich allein in Tirol im Schnitt sechs Räder gestohlen werden. Bei so wenig „Gegenwehr“.

Wie sicher ist ein Schloss?

Doch keine Sorge, Gordon hat keine schlechten Absichten! Der Mitarbeiter des „Bike Points“ in der Innsbrucker Gumppstraße demonstriert der TT, wie rasch man fünf gängige Schlösser ohne Schlüssel oder Zahlencode öffnen kann. „Bei billigen, dünnen Kabelschlössern reichen einfachste Werkzeuge aus. Um ein Bügelschloss von zwei Zentimetern Rohr-Durchmesser oder ein mit Kevlar beschichtetes Faltschloss zu knacken, muss ein Dieb allerdings massiveres Werkzeug verwenden. Zange oder Bolzenschneider reichen da nicht aus“, versucht Gordons Kollege Elmar zu beruhigen.

Die Hoffnung in sichere Schlösser hält nur kurz an. Selbst die 39,90 und 55 Euro teuren Fahrradschlösser sind im TT-Test nach nur 20 Sekunden mit einem Winkelschleifer aufgeflext. Das Rad wäre jetzt weg.

Laut Hans-Peter Seewald, Chef­inspektor der Landespolizeidirektion Tirol, ist es keine Seltenheit, dass Diebe akkubetriebene Flex-Maschinen bei sich tragen: „Damit nicht genug. Sie stehlen auch Räder von Auto-Dachträgern, brechen Autotüren auf, um die Drahtesel aus dem Kofferraum zu holen oder dringen in Rad-Keller ein.“

Der Großteil der Diebe geht organisiert vor: „Manche Banden beobachten tagelang Radabstellplätze und haben ein Lager für ihre Beute, um sie zwischen Diebstahl und Verkauf vor der Polizei geschützt aufzubewahren.“ Es gebe zwar auch Gelegenheitsdiebe, die Räder klauen, um von A nach B zu kommen, aber die seien eine Minderheit.

Insgesamt wurden in Tirol im Vorjahr 2193 Fahrräder entwendet. Da ist guter „Rad“ teuer. Wer ein Schloss verwendet, sollte es um ein Laufrad, den Rahmen und einen fest verankerten Gegenstand, wie ein im Beton verankertes Rohr, ziehen. Legt man das Schloss nur um Reifen und Rahmen, kann der Dieb es in sein Auto werfen und zuhause in aller Ruhe knacken“, weiß Seewald.

Gerade erst vergangene Woche parkte vor Innsbrucks Olympiaworld ein Anhänger, der 13 Räder geladen hatte. Eine Diebesbande durchtrennte den Spanngurt, der sie sicherte, und lud alle 13 in ihren Kleintransporter. Diese Täter sind zwar schon gefasst, aber normalerweise wird nur rund jeder 17. Fahrraddiebstahl in Tirol aufgeklärt.

Darum rät der Polizist, neben Schlössern auch GPS-Sender zu verwenden: „Die werden im Sattel- oder Lenkrohr versteckt. Sollte das Rad gestohlen werden, erhält der Besitzer dessen Koordinaten auf sein Smartphone.“ Klingt vielversprechend, doch bei „Bike Point“ gibt es kaum Nachfrage nach diesen Sendern. „Vielleicht liegt das am Preis, der zwischen 80 und 150 Euro liegt“, vermutet Geschäftsinhaber Roland. Bei ihm würden selbst für 5000 Euro teure E-Bikes meist billige Sicherheitssysteme, wie Schlösser um 20 Euro, gekauft.

Eine noch kostengünstigere Methode ist es, den E-Bike-Akku abzumontieren und mitzunehmen, sobald man das Rad „parkt“. „Wenn ein Dieb es stehlen würde, müsste er einen Akku besorgen, um es verkaufen zu können“, sagt Seewald. Das sei für die Langfinger meist zu aufwändig und halte sie vom Diebstahl ab.

Fahrradpass ausfüllen

Präventiv empfiehlt Seewald auch, einen Fahrradpass auszufüllen (unter: www.bmi.gv.at): „Darin hinterlegt man Radnummer, einzigartige Details wie einen Sticker und ein Foto des Rades. Taucht es nach dem Diebstahl wieder auf, kann die Polizei den Besitzer rasch ausfindig machen.“

Zu guter Letzt hilft nur noch eine gute Versicherung oder der Tipp von „Bike Point“-Chef Roland: „Ich lasse mein teures Radl bei Pausen, wenn ich während der Tour etwa einen schnellen Kaffee trinke, nicht aus den Augen.“