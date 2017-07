Von Theresa Mair

Innsbruck – Es ist unlustig, kalt und regnerisch. Doch immerhin 13 Frauen haben sich auf der Märchenwiese – dem „Platz mit der größten Energie“– neben dem Pavillon eingefunden. Sie kommen aus Hall, Mutters oder Seefeld. Manche gähnen noch, alle strecken sich. Eine Frau steht barfuß auf der Wiese, die andere trägt Handschuhe.

Anna-Maria Missethon fordert die Frauen auf, sich das Gesicht zu waschen. Sie atmen tief ein, wieder aus, reiben sich wohlig den Bauch, einmal, zweimal, ... achtmal. Die Frauen folgen Missethons Morgenritual, machen ihre langsamen, fokussierten Bewegungen nach. Jede so gut, wie sie es eben kann, ohne Leistungsdruck. Missethon macht das viermal pro Woche, jeden Sommer seit 20 Jahren. Die 55-Jährige ist Qigong- und Taiji-Lehrerin. Das „Gesichtwaschen“ ist eine Übung, bei der sich die Teilnehmerinnen mit den Händen über das Antlitz wischen.

Es ist sieben Uhr, die Stadt erwacht. Ein Arbeiter von der Straßenmeisterei leert die Abfallkübel vor dem Hofgarten, drinnen führen Frühaufsteher ihre Hunde aus, noch vor der Arbeitstag beginnt. „Die asiatischen Touristen sind auch oft schon früh unterwegs. Sie beobachten uns interessiert und lachen“, erzählt die 55-Jährige. Manch einer würde sich dazugesellen und die Übungen, die klingende Namen wie Kranich oder Tiger haben, mitmachen. Immerhin kommt Qigong aus dem Reich der Mitte.

Missethon war auch in China zur Fortbildung. „Viel gesehen habe ich nicht, wir haben sechs Stunden am Tag geübt.“ Auf die ganzheitliche Lehre selbst ist sie jedoch in Innsbruck gestoßen. Freunde haben sie Anfang der 80er-Jahre zu einem Seminar eingeladen. „Ich habe damals Germanistik und Italienisch studiert. Das war nicht so meins. Ich bin mit meinen Freunden mitgegangen. Qigong hat mich auf der Seelenebene tief berührt. Ich bin nach Hause gekommen.“

Seit 1987 unterrichtet sie, ist mit ihrem Qigong-Institut, dem Dantianzentrum selbstständig und gibt Kurse in der Volkshochschule und an den Uni-Sportstätten. Vor 20 Jahren ist dann Gartenexpertin Gerda Walton auf Missethon aufmerksam geworden. Zu den ersten Mitturnerinnen am Morgen gehörte die damalige Bürgermeisterin Hilde Zach.

Überhaupt seien in den besten Zeiten 100 Leute in aller Herrgottsfrüh zum Qigong in den Hofgarten gekommen, erinnert sich die Sistranserin. Ein wenig Wehmut in ihrer Stimme kann sie nicht verhehlen. Warum es weniger geworden sind, kann sie sich selbst nicht erklären.

Doch dass Qigong eine große Zukunft bevorsteht, daran hat sie keinen Zweifel. „Yoga und Qigong existieren seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Die Chinesen werden bald die Führenden auf der Welt sein, also hallo!“, wird sie ganz leidenschaftlich. Neue, Interessierte – überwiegend Frauen – kämen momentan am ehesten an den Montagen dazu, weil Qigong da über das „Bewegt im Park“-Programm beworben wird.

Ihr Programm wählt die Trainerin intuitiv. Sie sagt, sie merke, welche Bedürfnisse die Teilnehmer hätten. Es geht um Konzentration, Stressabbau, Gesundheit. 18 Übungen hat Missethon selbst entwickelt, aber auch „buddhistische Morgenübungen für ein langes Leben“ sind darunter. Ein solches wünschen sich offenbar auch die Tiere: Eine Entenfamilie kommt regelmäßig beim Qigong vorbei.

Qigong im Hofgarten: montags bis zum 11. 9. sowie immer Dienstag bis Donnerstag bis 24. 8., jeweils von 6.30 bis 7.30 Uhr, bei jeder Witterung.