Von Claudia Funder

Lienz – Die 26. Ausgabe des Straßentheaterfestivals „Olal­a“ verpasste Lienz einen bunten Anstrich. Fünf Tage lang war die Stadt fest in der Hand von Künstlern und Freigeistern aus aller Welt, die einen Mix an unkonventioneller Leichtigkeit nach Osttirol gebracht hatten. Das Programm, für das der veranstaltende Kulturverein Ummi Gummi wieder alle Register gezogen hatte, ließ Besucher vor allem das tun, was im Alltag ohnehin oft auf der Strecke bleibt: lachen und staunen. Trotz der straffen Durchplanung des Festivalablaufes gab es auch heuer wieder Spielraum für Spontanität. Der besondere Esprit des Events zog die Besucher an, die in Massen in die Stadt strömten.

Die erste Bilanz fällt erfreulich aus. „Die Stimmung war phänomenal“, freut sich Gab­i Schwab vom Organisationsteam, das nach dem Fallen des letzten Vorhanges der diesjährigen Ausgabe „mehr als zufrieden ist“, wie sie betont. „Kein Programmpunkt musste abgesagt oder verschoben werden. Alle Veranstaltungen, für die Eintritt zu zahlen war, waren bis auf den letzten Platz ausverkauft.“

Geplant werden konnte vorab vieles bis ins kleinste Detail, eines blieb aber bis zum Schluss die große Unbekannte: das Wetter. „Wir hatten großes Glück“, erzählt Gabi Schwab rückblickend. Die Eröffnung des Festivals durch die Gruppe Machine de Cirque musste zwar quasi auf dem letzten Abdruck vom Freien in die Dolomitenhalle verlegt werden. Der Begeisterung tat dies aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Am Ende gab es Standing Ovations.

Riesigen Besucherandrang gab es vielerorts in der Innenstadt, so etwa bei der großen Parade am Samstag, an der sieben Künstlergruppen teilnahmen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass bei einer Parade jemals so viele Besucher waren“, erklärt Schwab.

Dass man heuer einen Schwerpunkt auf den Cirque Nouveau als Glanzpunkt des Festivals legte, sei „ein guter Griff“ gewesen. Das Genre sei sehr gut angekommen.

Der würdige Abschluss des Festivals fand Samstagabend vor Schloss Bruck statt, samt atemberaubender Lichtinstallation im Teich.

Dass die gesamte Woche zum Erfolg wurde, liegt nicht zuletzt an den rund 60 Freiwilligen, die für das Gelingen kräftig an einem Strang gezogen hatten. „Danke an das Team! Ich bin stolz auf alle, die dabei waren“, ist Gabi Schwab voll des Lobes und ergänzt: „Es brauchte jeden Einzelnen.“ Die Herausforderungen für die Organisatoren und Helfer waren zum Teil groß, insbesondere bei der kurzanberaumten Verlegung des Programmpunktes in die Halle. Unisono wurde aber jeder Kraftakt gemeistert.

Das Event war nicht nur ein Besuchermagnet, der möglicherweise sogar das Zeug zum bisherigen Zuschauerrekord hatte. Auch die Künstler fühlten sich wohl. Ihnen wurde ein facettenreiches Rahmenprogramm geboten und viele von ihnen nutzten das Festival auch, um die Region zu genießen. Am Donnerstag wurde zur Olala-Familienparty geladen, die einen entspannten Austausch zwischen Künstlern und dem Olala-Team ermöglichte.

Nun ist das diesjährige Festival Geschichte. Gestern starteten die Abbaumaßnahmen und die letzten Künstler reisten ab. Der Alltag kehrte in die Stadt zurück. Festival-Fans müssen jetzt Geduld aufbringen. Aber: Der Sommer 2018 kommt bestimmt.

Nach Olala ist vor Olala: Die Planung für die nächste Ausgabe läuft schon. „Es gibt bereits ein paar Optionen, die mit dem Team besprochen werden“, sagt Gabi Schwab. Sicher ist, dass im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum ansteht: Der Kulturverein Ummi Gummi feiert sein 40-jähriges Bestehen.