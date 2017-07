Lienz – Wie die TT berichtete, wird der Lienzer Radsportler Alban Lakata morgen, 1. August, um 19.30 Uhr auf dem Lienzer Hauptplatz vom Tourismusverband Osttirol geehrt. Osttirol ist in den vergangenen Jahren zu einer Radsportdestination aufgestiegen, wovon besonders der Tourismus profitiert. Laut TVB-Obmann Franz Theurl könne man sich auch glücklich schätzen, so viele aktive Vereine und Radsportler im Bezirk zu haben. „Wenn nun ein Osttiroler zum dritten Mal Mountainbike-Weltmeister wird, so ist das wohl etwas ganz Besonderes, das uns alle mit Stolz erfüllt. Das ist ein Grund zum Gratulieren und Feiern“, sagt Theurl.

Alban Lakata, Träger des Sportehrenringes der Stadt Lienz und ein großer Werbeträger für die Dolomitenstadt, ist aber auch der Namensgeber des neuen Bike-Trails am Lienzer Hochstein, der noch in diesem Herbst „weltmeisterlich“ eröffnet werden soll. Baubeginn dieser Strecke, die Lakata-Bike-Trail heißen wird, ist ebenfalls morgen Dienstag, 1. August.

Rund 200.000 Euro kostet der Bike-Trail, gut zwei Drittel der Kosten sind durch Förderungen abgedeckt. Die verbleibenden Kosten dritteln sich die Stadt Lienz, die Lienzer Bergbahnen und der Tourismusverband Osttirol.

Erst kürzlich gratulierten Alban Lakata zu seinem WM-Titel am Hochstein die drei österreichischen Bora-hansgrohe-Profis Lukas Pöstlberger (Etappensieger des Giro d’Italia), der neue Staatsmeister Gregor Mühlberger und Patrick Konrad, heuer Gesamt-16. beim Giro.

„Das deutsche WorldTeam hat bis 21. Juli das zweite Trainingscamp am Zettersfeld absolviert. Von 25. Oktober bis 2. November findet das große Team Camp in Lienz statt. Hier sind alle Fahrer der Mannschaft mit dabei, auch Weltmeister Peter Sagan kommt nach Osttirol. Sie alle werden den neuen MTB-Trail am Hochstein erproben – natürlich unter Anleitung von Alban Lakata“, ergänzt Franz Theurl. (TT)