Oetz – Die Liebe zum Automobil scheint unvergänglich – insbesondere wenn es sich um Oldtimer handelt. 66 solcher Klassiker starten am Freitag wieder zur Ötztal Classic. Die Startflagge für Fahrer aus sieben Nationen fällt zu Mittag in Oetz am Fuß des Acherkogels. Noch vor der zweiten Seite des Roadbooks sind 100 Kurven zu bewältigen, 38 Wertungsprüfungen über 273 Kilometer warten insgesamt. Kein Problem auch für das älteste Fahrzeug – ein Ford Torpedo von 1929. Über Seefeld (10 Uhr), Innsbruck (13 Uhr) und Stams (15.30 Uhr) geht es am Samstag zur Siegerehrung zurück nach Oetz. (fell)