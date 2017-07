Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Masayuki Ozaki und streichelt seiner Mayu zärtlich über die Wange. Eigentlich wäre das nicht ungewöhnlich, wäre Mayu nicht eine Silikonpuppe und ihr Liebhaber ein verheirateter Familienvater. Ozaki ist aber nicht der einzige Japaner, der sein Herz an eine Puppe verloren hat. Etwa 2000 dieser Liebesdummys werden pro Jahr im Land des Lächelns verkauft. Sie sehen täuschend echt aus und sollen sich sogar menschlich warm anfühlen.

Die dänische Fotografin Benita Marcussen ist eine Kennerin dieser Subkultur, die auch in Mitteleuropa viele Anhänger hat. Die 36-Jährige hat Männer und ihre Puppen über Jahre begleitet und eine faszinierende Dokumentation zustande gebracht. Anfangs schrieb sie die Mitglieder über das „Dollforum“ an, aber es dauerte sechs Monate, bis der Bann gebrochen war: „Die Männer hatten Angst, dass ich nicht die wahre Geschichte erzählen und mich eher über sie lustig machen würde“, sagt die Künstlerin im TT-Gespräch. „Ich will das alles gar nicht beurteilen. Für sie fühlt es sich einfach richtig an und sie gewinnen dadurch an Lebensqualität.“

Viele dieser Männer hätten schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht oder seien einsam und verunsichert. Über Gleichgesinnte im Forum entstünden Freundschaften. Einige seien aber auch verheiratet, hätten gute Jobs und lebten mit den Puppen einen Fetisch aus.

Jedes Schamhaar kostet extra

Der US-Sexpuppenhersteller Sinthetics ist ein riesiger Player auf dem globalen Sexpuppenmarkt. Die Spielzeug-Basisvariante kommt auf 5800 Euro, Upgrades kosten extra: Brustwarzenform, Fingernagelfarbe, Brustgröße, Tattoos, Schamhaare – jede Puppe ist ein Einzelstück. Die männlichen Puppen Akira, Gabriel und William verfügen über Sixpacks und Penisse, die eine Erektion bekommen können.

Die Entwicklung von funktionsfähigen Sexrobotern steckt aber noch in den Kinderschuhen. Selber gehen können die computergesteuerten Liebesdiener nicht, wenn auch der Hersteller Abyss Creation fleißig an dieser Kompetenz arbeitet. Zumindest nehmen die „Android Love Dolls“ automatisch verschiedene Sexstellungen ein und demonstrieren damit gewisse Beweglichkeit.

Die amerikanische Firma True Companion erfand laut eigenen Angaben den ersten Sexroboter der Welt. „Ich liebe es, deine Hand zu halten“, tönt die schwarzhaarige, Negligee tragende „Roxxxy“. Ihre Lippen bleiben dabei starr, es gibt einen internen Lautsprecher, aber hey, wer kauft „Roxxxy“ schon zum Reden. Der Käufer muss sich nämlich im Vorfeld entscheiden, ob er mit dem Roboter physisch oder kommunikativ interagieren möchte. Beides geht noch nicht. Der Roboter verfüge über verschiedene Persönlichkeiten, zum Beispiel „Wild Wendy“ oder „Frigid Farah“. Die frigide Farah kontert laut Hersteller zu forsche Annäherungsversuche mit dem Hinweis, dass sie den Besitzer doch gerade erst kennen gelernt habe. Für Laura Bates vom „Everyday Sexism Project“ ist der sich zierende Roboter ein Vergewaltigungsobjekt. True Companion wehrt sich gegen die Anschuldigungen: Er sei dazu da, eine richtige Beziehung zu führen, eine Vergewaltigung gehöre nicht dazu.

Kinderpüppchen mit Pagenkopf

Dieser Konflikt zeigt, dass das Leben mit Sexpuppen und -robotern viele ethische Fragen aufwirft und manchmal auch die Grenze zur Legalität überschreitet.

In Japan sind zum Beispiel kindliche Sexobjekte der Renner. Oriental Doll bewirbt ihr Modell „Petite Nano“ als unschuldig und süß. Bestellen kann man das Pagenkopf-Mädchen mit oder ohne computergesteuerten Augen. Die japanische Firma Trottla stellt aufreizende Sexkinderpuppen her, deren Anblick eher verstörend ist. Firmengründer Shin Takagi bekannte in Interviews, dass er „Therapieobjekte“ für Pädophile konzipiert habe. 2013 wurde in Kanada ein Mann, der ein solches Teil transportierte, am Flughafen festgenommen und wegen Kinderpornografie-Besitz angezeigt. Ob Kinderroboter legal sind, ist nicht in allen Ländern geklärt und ihr „Nutzen“ umstritten.

Phantasie macht vieles möglich

Sich seinen Wunschmenschen zu designen, der immer zu Diensten steht, das darf man schräg finden. Von Orient Doll gibt es einen Geisha-Avatar, der Drinks aus der linken Brust spendiert, wenn die rechte gedrückt wird. Frauen als Getränkespender? Ziemlich geschmacklos.

Die Foundation für Responsible Robots spricht in einem Bericht über die Zukunft von Sexrobotern: Demnach wären doppelt so viel Männer wie Frauen überhaupt an Sexrobotern interessiert. Emotional befriedigende Beziehungen kämen aber durchaus zustande.

Sex passiert nun mal im Kopf. „Das sind Phantasien, die wir vielleicht nicht verstehen können“, sagt Fotografin Benita Rasmussen. „Die Männer geben ihren künstlichen Freundinnen Namen, Facebookprofile, kaufen Geschenke und fotografieren sie. In der Öffentlichkeit zeigen sie sich – zumindest in Europa oder Amerika – nicht. Die Puppen sind ja so schwer wie Menschen. Und total tabuisiert“, weiß Rasmussen, die sich selbst für ihre Ausstellung eine Puppe hat liefern lassen.

Für den deutschen Zukunftsforscher Matthias Horx zeigt das Beispiel Japan, dass die Digitalisierung von Erotik eine Gesellschaft und ihre Beziehungen verändern kann. Sex würde ausgelagert, zum Beispiel in das Tokyoter Sexpuppen-Escortservice oder Liebes-Avatare.

Aber selbst wenn Roboter irgendwann Gefühle entwickeln können, sie bleiben Maschinen. Menschen wollen begehrt werden und tendenziell Beziehungen auf Augenhöhe führen. Betrügen oder verlassen werden einen die künstlichen Celes­tines, Moniques oder Akiras nicht. Und Kopfweh gilt im Roboterreich auch nicht als Ausrede. Für viele ist das wohl mehr als genug. (Kathrin Siller)