Gaimberg – Dem Pensionistenverband in Tirol steht Landespräsident Herbert Striegl vor. „Wir sind seit vielen Jahren eine eigenständige, parteiunabhängige und gemeinnützige Organisation“, beschreibt Striegl den Verein, der in ganz Tirol 24.000 Mitglieder stark ist. In Osttirol bestehen 13 Ortsgruppen mit 1500 Mitgliedern.

Eine der größten jährlichen Veranstaltungen des Verbandes ist der Landeswandertag, der am Samstag, 26. August, zum zweiten Mal in Osttirol stattfinden wird. Angeboten werden, je nach Kondition und Wunsch, drei Rund­kurse mit 2,5, 5 bzw. 8 Kilometern Länge. Start und Zielpunkt ist für alle Teilnehmer die Talstation der Zettersfeld-Bergbahn. „Wir nützen eine günstige Gelegenheit“, erklärt Willi Lackner, der mit Siegfried Schatz und Ingeborg Fercher für die Planung verantwortlich zeichnet. Denn am selben Tag feiert die Gemeinde Gaimberg ihren Kirchtag. Tagsüber wird sich die Freiwillige Feuerwehr in den Dienst der Pensionistengemeinschaft stellen und unter anderem für die Verpflegung im Festzelt des Kirchtages sorgen.

„Ausschließlich Ehrenamtliche unterstützen uns an diesem Tag“, bedankt sich Schatz.Die drei Rundgänge starten vormittags. Die gemeinsame Strecke führt über Gaimberg und Grafendorf Richtung Moar­feld, von wo der erste Teil über den Haidenhof bereits wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren wird. Die beiden anderen Gruppen steigen den Totenweg hinauf und queren bis zum Riedlhof der Familie Brugger, wo eine Labestation eingerichtet wird. Hier teilt es sich erneut: Die Sportlichen wandern über den Sonnenweg nach Oberlienz, Oberdrum und Thurn Zauche, die zweite Gruppe geht hinter dem Riedlhof die kleine Schleife bis unter Thurn und kehrt dann zurück.

„Wir rechnen mit bis zu 1500 Wanderern aus ganz Tirol“, erklärt Ingeborg Fercher. „Darum bitten wir zum Startgeld von fünf Euro um Voranmeldung unter der Telefonnummer 0664/46 72 183 bis 11. August, damit wir planen können.“ Kurzentschlossene dürfen vor Ort nachmelden, die Gebühr beträgt dann sechs Euro. Ein Gastgeschenk mit Eintrittsgutschein für das Vital­pinum und eine auf zehn Euro vergünstigte Berg- und Talfahrt auf das Zettersfeld bis zum Steinermandl bereichern den Wandertag. (bcp)