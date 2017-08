Von Simone Tschol

Reutte – Von einem echten Wetterglück können die Veranstalter der Ritterspiele „Ehrenberg – die Zeitreise“ heuer sprechen. Denn nachdem sich die ganze Vorwoche Stark- regenfälle über das Außerfern ergossen hatten, klarte der Himmel über der Klause fast pünktlich zum Festbeginn am Freitag auf. Lediglich am Vormittag gab es noch ein paar letzte Schauer. „Das war nicht so schlimm. Am Freitag ist das Hauptgeschäft sonst auch immer erst am Nachmittag und am Abend. Der Samstag war super und der Sonntag auch“, meint TVB-Obmann Hermann Ruepp im Gespräch mit der TT. Er zieht ein durchweg positives Resümee. Wir haben knapp über 20.000 Besucher gezählt. In der Region waren so gut wie alle Betten belegt und auch die Standbetreiber und Gastronomen waren mit dem Geschäft bei den Ritterspielen sehr zufrieden“, meint Ruepp. Besonders begeistert zeigt er sich über die Tatsache, dass das Feuerwerk, das in den letzten Jahren mehrfach wegen Trockenheit ausgefallen ist, heuer endlich gezündet werden konnte. „Diesmal war der Boden ja feucht genug. Es war gewaltig“, freut sich der TVB-Chef.

Die 1500 professionellen Schausteller kämen laut Ruepp allesamt aus dem Ausland – der überwiegende Teil aus Tschechien, Italien und Deutschland. Auch bei den knapp über 20.000 Besuchern handle es sich zu 80 Prozent um Touristen aus aller Herren Länder. Ruepp: „Natürlich sind auch viele Einheimische oben, aber eher am Freitag- und Samstagabend, Familien auch am Sonntag.“

Ruepp ist froh, dass das Fest unfallfrei über die Bühne gegangen ist und das Wetter mitgespielt hat: „Wenn es am Wochenende so gegossen hätte wie die Tage zuvor, wären wir im wahrsten Sinne des Wortes baden gegangen.“