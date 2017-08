Rattenberg – Nach dem letztjährigen Erfolg veranstaltet der Verein „Mops • Tirol“ am 13. August wieder ein Mopstreffen mit Mopsrennen und vielem mehr in Rattenberg. Dabei werden Besucher aus ganz Österreich und Deutschland erwartet. Ab 11 Uhr beginnt das große Mopstreffen in der VIP-Zone im Brauhaus Rattenberg mit Tombola, Fotobox und Verkaufsständen mit allerlei Zubehör für Vier- und Zweibeiner. Das Mopsrennen wird dann um 14 Uhr am Sparkassenplatz gestartet. Teilnehmen dürfen nur Möpse und heuer erstmalig in einer eigenen Kategorie Französische Bulldoggen. „Zahlreiche Zuschauer werden die Vierbeiner anfeuern und erneut werden wir unter Beweis stellen, dass Möpse so gar nicht dem gängigen Klischee entsprechen, faule, dicke Hunde zu sein, sondern sehr quirlige Zeitgenossen sind“, erklärt Obfrau Susanne Gregor­i. Gegen 16.30 Uhr findet die Siegerehrung mit Rattenbergs Bürgermeister Bernhard Freiberger statt. (TT)