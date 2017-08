Der Himmel über Südeuropa ist rot. Wenn ganze Waldstriche in Flammen aufgehen, speien sie schwarzen, beißenden Rauch in den Wind. Portugal weint. Im Juni starben 64 Menschen eingekesselt von den Flammen und es brennt schon wieder. Im selben Monat ist in Italien gleich viel Wald verbrannt wie im gesamten Jahr zuvor. In Spanien, Südfrankreich, Montenegro, Kroatien und Griechenland frisst sich die Feuersbrunst durch die Wälder, bedroht Siedlungen, verschreckt Touristen. Viele Faktoren spielen mit: Temperaturen und Windverhältnisse, Bodenbeschaffenheit, hauptsächlich aber der Mensch – Zündler, aber nicht ausschließlich.

„In Europa sind durchschnittlich nur vier bis fünf Prozent der Waldbrände natürlicher Ursache. Blitzschlag ist der einzige natürliche Auslöser“, sagt dazu Harald Vacik vom Institut für Waldbau an der Universität für Bodenkultur (BOKU) in Wien.

Pyromanen, die nicht anders können, als sich daran zu ergötzen, wenn das Paradies durch ihre Hand zum Inferno wird also? Nein, so einfach ist es nicht. Die Zündler sind oft arme Leute, Rentner, die sich als Auftrags-Brandstifter ihre karge Pension mit ein paar hundert Euro aufbessern. Arbeitslose, die Feuer legen, um dann eine Art Saisonsjob bei den Feuerbrigaden zu ergattern. Das schreibt die Umweltorganisation WWF Deutschland in ihrer Waldbrand-Studie 2016.

Mafia-Methoden

Oder professionelle Brandstifter, Handlanger der Mafia. „Eiskalte Berechnung“ stecke hinter dem Abfackeln von Pinienwäldern, Nussbäumen und Olivenhainen in Italien, schrieb Mafia-Aufdecker und „Gomorra“-Autor Roberto Saviano unlängst in der Zeitung La Repubblica. Rache, Erpressung, Machtspiele sind ihm zufolge die Gründe. Landspekulation, Baumafia und die Zerstörung von Naturschutzgebieten, um dort Mülldeponien anzulegen, seien die Motoren für das unberechenbare Spiel mit dem Feuer.

„Wenn Wald durch Brand zerstört wird, besteht in einigen Ländern die Möglichkeit zur Umwidmung in Bauland“, erklärt Vacik. Es habe zwar Neuregelungen gegeben. In Italien dürfen Brandflächen 15 Jahre nicht bebaut werden. Kaltblütige Mafiosi ließen sich deswegen aber nicht am Feuerlegen hindern. „Wenn ihr uns den Auftrag nicht gebt, dann brennen wir euer Land eben nieder“, ist laut Saviano häufig das Kalkül. In Spanien seien die strengeren Gesetze in der Wirtschaftskrise wieder aufgeweicht worden, weiß Vacik. Spekulationen spielen dort noch eine Rolle, mangelnde Verfolgung und Straffreiheit für die Täter eine andere. Zumal meist nur die Marionetten gefasst werden, während die Mächtigen im Hintergrund die Fäden im perfiden Spiel weiterziehen.

Zündelei ist das eine, Fahrlässigkeit – das Wegwerfen einer Zigarette – das andere. In den feuererprobten südlichen Ländern gebe es diese Probleme aber viel seltener als etwa in Österreich, so Vacik. Die Bevölkerung sei sich der Waldbrandgefahr im Sommer durchaus bewusst.

Fackeln aus Eukalyptus

Dem explosiven Charakter der Mega-Feuer der jüngsten Zeit liegen vielfach wirtschaftliche Zwänge zugrunde. Ein ordentlicher Mischwald muss zig Jahre gedeihen, um genutzt zu werden, wie Vacik erklärt. So lange können Papier- und Möbelindustrie in Portugal aber nicht warten. Deshalb werden dort große Plantagen des schnell wachsenden (zehn bis 15 Jahre), aber ölhaltigen Eukalyptus sowie harzhaltige Kiefern in Monokulturen gepflanzt. Diese brennen wie Zunder. Oft frisst sich die Glut nach einem Brand unentdeckt im Untergrund weiter, um Tage später die Baumstämme regelrecht explodieren zu lassen. Flächenbrände entstehen. „Es sind spezielle Turbulenzen, Winde, die durch das Feuer entstehen und mit externen Winden zusammentreffen. Dadurch gerät die Situation extrem schnell außer Kontrolle“, sagt Vacik.

Aufgrund der Katastrophe, bei der allein im Gebiet von Pedrógão Grande 200 Kilometer nördlich von Lissabon 20.000 Hektar Wald ein Raub der Flammen wurden, beschloss die portugiesische Regierung, die Anlage von – EU geförderten – Eukalyptus-Monokulturen einzudämmen. Wie lange das Versprechen hält, mag Vacik nicht vorhersagen. „Diskutiert wird immer. Vieles ist bekannt. Es ist auch nicht leicht für die handelnden Personen, wirtschaftliche und ökologische Interessen abzuwägen.“

Über Förderungen, Bewusstseinsarbeit und die Einbindung der Bevölkerung in Naturschutzprojekte kann den Menschen die Bedeutung des Waldes nähergebracht werden, sind sich die Experten einig. Aber auch Infrastruktur und moderne Brandschutzausrüstung gewinnen an Bedeutung. „Durch das steigende Klima und die Trockenheit steigen die Bedingungen für die Ausbreitung von Waldbränden. Leider müssen wir davon ausgehen, dass es in Zukunft noch größere Waldbrände in Europa geben wird“, zeichnet Lukas Meus von Greenpeace ein düsteres Bild. Tirol ist glücklicherweise kein typisches Waldbrand-Land. Doch „Anomalien“ aufgrund des Klimawandels bekommen wir auch hier schon zu spüren. „In der Silves­ternacht war wegen der Trockenheit und Brandgefahr das Zünden von Feuerwerkskörpern verboten“, ruft Vacik in Erinnerung. (Theresa Mair)