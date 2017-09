Von Wolfgang Otter

Angerberg – Der Landesverein für Höhlenkunde in Tirol feiert am 12. August ein besonderes Jubiläum: Die Hundsalm (auch Hundalm) Eis- und Tropfsteinhöhle ist seit 50 Jahren begehbar. Sie war auch die erste „Schauhöhle Tirols“. 1921 wurde sie von Otto Engelbrecht erforscht und im Jahre 1956 unter Naturschutz gestellt. Nach dem Beschluss, die Höhle der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde sie von Ehrenamtlichen so ausgebaut, dass sie seit 1967 begehbar ist. Die Mitglieder des Landesvereins für Höhlenkunde führen die Besucher in die Tiefe.

„Für heuer erwarten wir an die 1500 Gäste“, erzählt Obfrau Renate Tobitsch. Das Besucheraufkommen hänge stark vom Wetter ab; ist es zu heiß, scheuen viele den Fußweg von rund zweieinhalb Stunden zur Höhle und bei Regen ist es die Nässe, die Wanderer abhält. Der reizvolle Wanderweg führt entweder ab Angerberg-Embach über die Buchackeralm oder vom Parkplatz der Mariasteiner Wallfahrtskirche über das Höhensteinhaus zur Höhle.

Wer den Weg auf sich genommen hat, kann an den Führungstagen (siehe Kasten) in eine phantastische Welt hinabsteigen. Über 122 Stufen geht es hinab in eine Tiefe von bis zu 45 Metern. Rund zwei Drittel der Höhle sind zugänglich, erzählt Tobitsch. Aber „aus Sicherheitsgründen ist eine Begehung nur mit einem Führer möglich“, erklärt Tobitsch. Einen erst 1984 entdeckten Teil der Höhle können Besucher nicht betreten. „Dazu muss man ein erfahrener Höhlenforscher sein“, sagt Tobitsch.

Der „Eisdom“ ist mit 25 Metern Länge der größte Raum, der „Christuskopf“ die markanteste Formation. Einige der Tropfsteine in der Höhle weisen ein Alter bis zu 350.000 Jahren auf, wie Untersuchungen ergeben haben.

Zum Hinabsteigen sollte man sich warm anziehen, es herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und das ist auch das Besondere an der Hundsalm Höhle: „Man findet hier Tropfstein und Eis“, sagt Tobitsch. Und das Faszinierende für die Höhlenforscher. Die Höhle kann durchaus noch einige Überraschungen bereit halten, so wie auch 1984, als die nicht begehbare Osterhalle entdeckt wurde. Der Verein mit seinen 145 Mitgliedern betreut noch weitere 300 Höhlen in Tirol.

Gefeiert wird vom Landesverein am Samstag, 12. August, um 19 Uhr, mit einem Festabend in Angerberg in der Dreikleehalle.