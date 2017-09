Von Eva-Maria Fankhauser

Mayrhofen – Für einen Moment innehalten. Den Ausblick auf die Zillertaler Berge genießen. Dann stellt Didi Wechselberger seine graue Kaffeetasse ab, schnallt sich die Tasche um und zieht den dicken, braunen Lederhandschuh über. Nach wenigen Schritten ertönt der erste Ruf. Virginia weiß genau, dass er kommt. Kleine Fältchen der Freude zeichnen sich um Wechselbergers Augen ab, als er die Tür zu einem seiner acht Greifvögel öffnet. Er macht einen Schritt zur Seite. Virginia kommt. Mit zwei kräftigen Schlägen ihrer schwarz-weißen Schwingen sitzt sie schon auf der Faust ihres Seelenverwandten. Er neigt den Kopf, sie kuschelt sich liebevoll an ihn.

Das erlebt Chef-Falkner Did­i Wechselberger jeden Tag. Er ist der Initiator der Adlerbühne auf 2000 Metern Höhe am Ahorn. Seit der Errichtung vor neun Jahren gilt diese als die höchstgelegene Greifvogelstation Europas. Gemeinsam mit seinem Sohn Thomas und Kollegen Roy Butterfield kümmert er sich mit viel Herz, Respekt und Verständnis um die Tiere. Es braucht viel Vertrauen zwischen Mensch und Vogel, um die täglichen, eindrucksvollen Vorführungen vor rund 300 Zusehern umzusetzen. Und dieses Vertrauen spürt man von der ersten Sekunde an, wenn man Wechselberger mit seinen Tieren sieht.

„Ich bin auf der Edelhütte, also hier oben, aufgewachsen. Ich war den ganzen Tag unterwegs und bin mit der Naivität und Unbescholtenheit eines Kindes an Pflanzen und Tiere herangegangen“, sagt Wechselberger. Nur 30 Meter von Gämsen entfernt spielte er im Sand. Täglich war er bei der „Bachkatze“, einem Murmeltierbau. Es war eine besondere Verbundenheit. „Dabei habe ich einen sechsten Sinn entwickelt“, verrät er. Ein Instinkt, der ihn noch heute auf Schritt und Tritt begleitet.

Bevor Wechselberger seinen Traumjob als Falkner begann, war er im Personenschutz tätig. „Ich war viel im Ausland unterwegs. Diese Zeit hat mich geprägt. Das war teils wie im Film, ich bin froh, überlebt zu haben“, sagt er nachdenklich. Er war u. a. für die Sicherheit von Tina Turner, Joe Cocker, Eros Ramazzotti, Prinz Albert oder Peter Maffay zuständig. „Manche rufen heute noch zu meinem Geburtstag an“, sagt der 54-Jährige. Seine Frau war oft in Sorge, wenn sie tagelang nichts von ihm hörte. Nach der Geburt seines dritten Kindes entschied er sich für einen Wechsel. Trotzdem ist er noch als Sicherheitschef für viele Feste (z. B. Snowbombing) in der Region zuständig.

Sein Herz schlug aber schon immer für die mächtigen Tiere am Himmel. „Das hier oben ist mein Traum“, sagt der Mayrhofner. Lanny und Steppi – das waren seine ersten zwei Schätze. Ein Wüstenbussard und ein Steppenadler. Hinzu kamen zwei weitere Bussarde, zwei Falken und zwei Uhus. Ein Steinadler zählt bewusst nicht dazu. Am Ahorn fliegt bereits ein Steinadler-Paar. „Der Steinadler ist hier der Hausherr. Wir sind Gast in seinem Wohnzimmer, da könnte ich keinen weiteren fliegen lassen“, stellt er klar. Wechselbergers Wissen über diese Tiere scheint unerschöpflich. Er spricht mit viel Leidenschaft und Freude über sie. Im Sommer verbringt er täglich bis zu acht Stunden am Ahorn bei ihnen. Dabei stehen Pflege, Training und auch Reparaturen auf dem Programm. Ein freier Flug durch die kühle Luft darf nicht fehlen. Zu warm mögen es die Vögel nämlich nicht.

„Wenn ich sehe, wie ein Vogel in einer Thermiksäule aufsteigt, so hoch, dass man ihn kaum noch sieht, dann bekomme ich Gänsehaut“, erzählt Wechselberger. Das Herz geht ihm auf, wenn er pfeift und der Vogel nach dem Ausflug wieder zu ihm zurückkehrt. „Das ist das Größte.“ Im Sommer sind die Greifvögel am Ahorn. Bei der letzten Show jedes Jahres hat er Tränen in den Augen.

Den Winter verbringen sie im Tal. Das ist auch die Zeit, in der sie ihr Federkleid wechseln. Der tägliche Ausflug ist auch in der kalten Jahreszeit Pflicht. „Es ist herrlich, wenn ich sie fliegen sehe“, sagt er.

Sein Feingefühl zeichnet ihn als Falkner aus. Geht es ihm nicht gut, spüren das auch seine Vögel – und umgekehrt.