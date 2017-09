Reutte – Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche steht in Reutte eine große Zeitreise an. Nach den Ritterspielen am vergangenen Wochenende in der Klause geht’s heute Samstag, den 5. August, beim Marktfest zurück in die Zeit der Cowboys und Indianer. Das diesjährige Motto lautet „Wilder Westen“.

Auf die Kinder warten ein Indianercamp und eine Goldwaschanlage. Sie bekommen eine stilechte Kriegsbemalung und können Federschmuck und Sheriff-Sterne basteln. Großes Highlight ist das Kinderkonzert der Gruppe Ratz Fatz um 16 Uhr.

Insgesamt sorgen elf Musikgruppen auf fünf Bühnen für ein breites Programm von Volksmusik bis fetzigem Partyrock. Ab 20 Uhr verwandelt DJ KM Felix den BTV-Parkplatz in eine große Partymeile. Eine Bullriding-Station, Stoanlupf’n, Hüpfburgen, Schießbuden, ein Kletterturm sowie diverse Verkaufs- und Infostände runden das Programm ab. Die Reuttener Wirte sorgen in gewohnter Weise für eine abwechslungsreiche Verpflegung und stillen bis 24 Uhr den Durst der Partygäste. Das Marktfest beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei. (TT, fasi)