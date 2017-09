Seit elf Jahren ordiniert der „Bergdoktor“ in der gleichnamigen Serie. Sie verkörpern dessen Mutter. Können Sie sich mit der Rolle identifizieren? Bei den meisten Figuren muss man etwas von sich selbst beisteuern. Auch hier – ich überlege, was ich in meinen 65 Jahren erlebt habe, schöpfe aus den Erfahrungen und steuere das der Rolle bei. Abgesehen davon ist auffällig, wie viele Leute mich mit der Rolle identifizieren. Wenn ich Fremde beim Einkaufen treffe, sprechen Sie mich als „Frau Gruber“ an, so wie ich in der Serie heiße, und fragen, warum meine Söhne keine „g’scheiden“ Frauen finden. Kürzlich meinte ein Tiroler zu einer Freundin, dass er es wunderbar findet, dass ich als kleine Bauerntochter in so einer Serie mitspielen darf. Sie erklärte ihm, dass meine Eltern keine Bauern waren und ich auf Bühnen von Hamburg bis München gespielt habe. Er glaubte ihr nicht und sagte: „Aber warum kann sie Traktor fahren?“ Na ja, weil ich’s für die Rolle gelernt habe!

Das kann man doch als Kompliment auslegen, dass Sie die Rolle offenbar sehr überzeugend spielen. Die Authentizität der Charaktere macht den Serienerfolg aus. So wie die Suche der Zuseher nach der heilen Welt inmitten einer Naturkulisse.

Es kann auch im „Bergdoktor“ dramatisch werden – etwa in der Szene, wo Sie aus einem brennenden Haus flüchten müssen. Hatten Sie dabei Angst? Nein. Damals musste ich einen Schauspielkollegen aus einem brennenden Haus retten und habe mir beim Schleppen das Kreuzband gerissen. Anfangs dachte ich, es wäre eine Prellung. Aber als die Dreharbeiten fertig waren, um fünf Uhr Früh, nach acht Stunden Arbeit, gehorchte mir mein Knie nicht mehr und ich musste in die Klinik. Ein anderes Mal, bei Dreharbeiten für eine „Tatort“-Folge, musste ich so nah am Feuer stehen, dass meine Augenbrauen versengt sind.

Ich stelle mir Dreharbeiten auch anspruchsvoll vor, wenn man pikante Szenen dreht. Sind Sie nervös, wenn Sie vor Fremden die Hüllen fallen lassen? 1996 sollte ich für eine Rolle im Film „Sau sticht“, für den ich den Bayerischen Fernsehpreis bekommen habe, am ersten Drehtag die intimste Szene des Films drehen. Die gesamten Dreharbeiten dauerten zwar sechs Wochen, aber wir bekamen den Drehort später nicht mehr. Ich kannte weder das Team noch meinen Kollegen, mit dem ich sehr eng aneinandergekuschelt nackt in der Badewanne sitzen musste. Im Film lief die Szene ganz am Ende, darum mussten wir sehr vertraut wirken. Zwei Fremde in der Wanne!

Im ersten Halbjahr 2015 waren Sie die Frau mit der meisten Sendezeit im deutschsprachigen Fernsehen und haben den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Muss ein TV-Urgestein wie Sie noch zu Castings gehen? Ich war in meinem Leben bei zwei Castings: Beim ersten habe ich die Rolle in der Serie „Monaco 110“ bekommen, beim zweiten Casting hatte ich leider nicht so viel Glück.

„Monaco 110“ wurde wegen schlechter Quoten eingestellt. Plagt Sie die Sorge um genügend Zuseher? Natürlich! Damals waren die Zuseherzahlen nicht hoch genug, also wurde die Serie eingestellt – worüber ich sehr traurig war. Heute läuft das immer so. Darum ist der „Bergdoktor“ wie ein Sechser im Lotto für mich. Da habe ich jedes Jahr von Mai bis Dezember fix Arbeit. Ich habe Schauspielkolleginnen in meinem Alter, die viele Auszeichnungen gewonnen haben und nur acht Drehtage im Jahr haben. Wenn da kein Theater dazukommt, müssen sie stempeln gehen.

Ist es für Frauen grundsätzlich schwieriger, sich in der Welt des Schauspiels zu behaupten? Ja, besonders wenn man älter wird.

Ist das eine Folge von „Netflix“ und „Amazon Prime“, über die immer mehr US-Serien zu uns herüberschwappen? Auch. Das ganze Fernsehen ist heute schnelllebiger, verjüngter.

Existenzängste dürften Sie auch ohne den „Bergdoktor“ nicht plagen. Schließlich führen Sie mit Ihrer Schwes­ter ein Raumausstattungsgeschäft in München. Arbeiten Sie da auch mit? Wir haben den Laden seit 20 Jahren. Meine Schwester war Computerfachfrau und verlor ihren Job. Da wollte sie die Lehre zur Raumausstatterin machen, konnte die Meisterprüfung aber nur ablegen, wenn sie irgendwo angestellt ist. Also habe ich das Geschäft eröffnet und sie eingestellt. Jetzt helfe ich beim Bügeln und fahre mit auf Montage. Das Handwerkliche hat mir immer schon gelegen. Damals mit meinem Papa habe ich alles Mögliche auseinander- und wieder zusammengeschraubt – ein Bügeleisen etwa –, damals war ich erst fünf Jahre alt. Ich hatte auch nie Puppen, sondern war immer an mechanischen Dingen interessiert. Mich fasziniert, wie sie aufgebaut sind, wie sie funktionieren.

Klingt so unkonventionell wie manche Ihrer Rollen. Seit Kurzem treten Sie als „Maria Theresia“ beim Operettensommer Kufstein auf. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Ich habe schon einige Bücher über sie gelesen und finde dabei so viele Facetten ihres Charakters, dass ich nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Sie hat Kriege geführt, die Schulpflicht eingeführt und hatte 16 Kinder. Sie kommt mir vor wie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die auch versucht, sich in einer Männerwelt zu behaupten.

Reizen Sie auch „böse“ Rollen? Absolut! Da kann man sein schauspielerisches Geschick zeigen. Als ich 2013 die „Gruberin“ gespielt habe, verkörperte ich 21 Tage lang eine böse Schwiegermutter. Eines Nachts kam ich heim und mein Mann meinte: „Jetzt kannst die Gruberin ablegen.“ Ich war so tief in der Rolle, dass ich auch zuhause „gegrantelt“ habe.

Das Interview führte Judith Sam