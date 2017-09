Von Denise Daum

Innsbruck – Gutscheinhefte sind so was von retro – deshalb gibt’s für Innsbrucks 14- bis 18-Jährige nun eine App. Die funktioniert wie ein Gutscheinheft, nur wird da nicht steinzeitlich ein Zettel abgerissen, sondern ein QR-Code gescannt. Die App beinhaltet zahlreiche Vergünstigungen rund um Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten im Großraum Innsbruck. Freigeschaltet werden muss die App mit der „MyInnsbruck JugendCard“, die in der Stadtbücherei erhältlich ist und acht Euro pro Jahr kostet. Diese Karte dient gleichzeitig als Mitgliedsausweis für die Stadtbücherei.

„Mit der JugendCard erfüllt die Stadt den Wunsch des Jugendrats nach einem ganzjährigen Angebot“, erklärt Vizebürgermeister Christoph Kaufmann. Die Jugendkarte löst damit den TeenXpress ab, der eine Veranstaltungsreihe in den Sommerferien für 14- bis 18-Jährige bot, sozusagen als Fortführung des Ferienzugs. „Mit dem neuen Konzept sprechen wir nicht nur Schüler in den Ferien an, sondern auch berufstätige Jugendliche. Durch die Kooperation mit der Stadtbücherei sehen wir das Projekt auch als Teil des Bildungsauftrags“, betont Kaufmann.

Die Stadt holte für die JugendCard Partner wie den Air Parc Stubay, das Metropol Kino, den Reitclub Innsbruck, den Muttereralmpark, die Tiroler Landesmuseen und viele andere Freizeit- und Sport­einrichtungen ins Boot. Das Angebot soll kontinuierlich ausgebaut werden.

Bei der Ausarbeitung waren von Anfang an Jugendliche miteingebunden. Tobias Zoller vom Jugendrat – der für die Stadtregierung das Sprachrohr der jungen Bevölkerung ist – zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis und ist sich sicher, dass die Teenager mit dem Angebot Freude haben werden.

Die Karte wird ab sofort in der Stadtbücherei ausgestellt und ist dann als Startbonus durchgehend bis Ende 2018 gültig. Detail am Rande: Sollte es tatsächlich noch 14- bis 18-Jährige ohne Smartphone geben, können alle Vergünstigungen auch über die Homepage www.junges-innsbruck.at in Anspruch genommen werden.