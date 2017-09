Von Matthias Christler

Innsbruck – Die Augen von Geoff Havenaar leuchten, wenn er von seiner Idee erzählt, und sobald er dazu noch lacht, zeichnen sich kleine Falten in Richtung der Ohren fast wie Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht ab. Oft musste er schon von der Sonne geblendet seine Augen zusammenkneifen, früher als Surfer im australischen Sommer, inzwischen als Skilehrer im Tiroler Winter. Der 46-jährige Australier mit niederländischen Wurzeln wanderte vor sechs Jahren aus und landete in Kössen. Der Sonnyboy mit zersausten Haaren (wie es sich für Surfer gehört) hat inzwischen mit einer Tirolerin zwei Kinder. Bei ihm verschmilzt australische Lockerheit mit Tiroler Schmäh. Kurz gesagt: Im Winter ist er Skilehrer, im Sommer „Schnitzeljäger“. Das hört sich nach ganzjährigem Spaß an.

Doch so einfach ist es nicht. Havenaar setzt sich auf eine Parkbank vor dem Dom in der Innsbrucker Altstadt und erzählt von seinen „Schnitzeljagd Tours“, mit denen er Tirol um Erlebnisse für Urlauber bereichern will. Diese führen, begleitet von Spielen und Rätseln, entweder sieben Tage durch das ganze Land, zwei Tage durch die Gegend um Innsbruck oder einen Tag lang zu bekannten Plätzen in der Altstadt und zu für Touristen sonst oft verborgenen Orten wie die Mühlauer Klamm.

„Bei der Schnitzeljagd geht es um mehr als nur Knips, Knips“, ahmt er die Bewegung von Urlaubern nach, die ein Foto schießen. „Bei der Tour macht die ganze Familie etwas together.“ Wenn er enthusiastisch wird, baut der Australier immer wieder englische Wörter in seine Sätze ein.

Sieht man sich die anderen Touristen an, die mehr über die Altstadt erfahren wollen, fehlt das Miteinander bei herkömmlichen Führungen tatsächlich. Eine Gruppe von Japanern steht herum und wirkt so, als würden sie gleich im Stehen einschlafen. Eine andere Gruppe, der Sprache nach aus Holland, lauscht einer Touristenführerin, die vor einem Bogen steht und etwas von einem „schönen gotischen Portal“ faselt. Drei hören zu, zwölf andere schauen gelangweilt in der Gegend herum. Havenaar wirbt derweil weiter um seine Idee. Seine Touren, die sich vor allem an Urlauber, aber auch an einheimische Familien richten, würden diesen helfen, „spielerisch eine Kameradschaft zu createn“.

Den Spieltrieb brachte er aus der Heimat mit. Als Guide fuhr er mit den Gästen viele Stunden durch das australische Outback. Um die Zeit zu überbrücken, überlegte er sich Spiele. In den Pausen schickte er die Gäste auf „Kängurujagd“, bei der man aus 30 Metern Entfernung eine Stange mit einem Stein treffen sollte. „Simple“, aber es lockerte die Stimmung auf. Schon als Kind, etwa als er in einem Verein Fußball spielte, wurde ihm das mitgegeben, was ihn heute antreibt. Am Ende der Saison unternahmen die Eltern mit den Kindern einen ganzen Tag lang eine Art Schnitzeljagd.

Unterhalten und Spielen sind Havenaars Passion. Aus seiner großen Kiste, die er für seine Touren benötigt, holt er einen Schaumstoffwürfel heraus und wirft diesen ein paar Kindern zu, die auf einer anderen Parkbank sitzen. Die Eltern schauen sich inzwischen planlos eine Karte der Stadt an. Havenaar hat eine „Drei“ erzielt. Ein Mädchen schnappt sich den Würfel, holt aus und schmeißt ihn zurück. Der tänzelt auf den Ecken und fällt so hin, dass nur eine „Zwei“ zu sehen ist. Beide lachen.

Die kleine Szene müsste doch Beweis genug sein, dass die Geschäftsidee keine schlechte ist. Doch Havenaar tut sich schwer. Die Homepage sieht einladend aus, viele haben sich seit dem Start im Mai trotzdem nicht gemeldet. Er sagt, er bekomme von den Tourismusverbänden kaum Unterstützung, dürfe nicht einmal seine Broschüren in der Innsbruck Information auflegen. „Die Tourismusprojekte kommen alle aus Tirol“, sagt er etwas ernüchtert. Ein Australier, der den Tirolern zeigt, wie eine neue Form des Tourismus funktioniert, kommt nicht so gut an. Im Moment gleicht seine Begeisterung der vieler Auswanderer, aber es droht ihm auch ein Schicksal, wie man es aus billigen TV-Reality-Formaten kennt.

Er spielt für sein Leben gerne, aber den Ernst des Lebens kann er nicht von sich weisen. Bald, spätestens im zweiten Jahr, muss sein Geschäft funktionieren, es muss sich finanziell rechnen. Halb im Scherz, halb im Ernst erzählt er, dass ihm seine Frau beim Frühstück manchmal eine Zeitung mit Job-Inseraten hinlegt, so nach dem Motto „Show me the money“. Aber eine normale Arbeit, „wie ein Postmann“, komme für ihn nicht in Frage.

Er glaubt an die „Schnitzeljagd Tours“. Er wolle „Urlaub mit meaning“, mit Bedeutung, ermöglichen. Durch das Spielerische und nicht das stumpfe Abklappern von Sehenswürdigkeiten würden die Eindrücke von hier (er deutet auf den Kopf) nach hier (seine Hand bewegt sich zum Herzen) wandern. Und am Ende gibt es ein kleines Schnitzel – für den Bauch.