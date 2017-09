Es ist nicht mehr als ein Schnappschuss aus einer billigen Kamera. Ein Bild in Schwarz-Weiß, eigentlich in miserabler Auflösung, welches unscharf einen Mann zeigt: kniend am Boden, die Hände baumelnd nach unten hängend, den Kopf nach hinten geneigt, als würde er beten. Dieses Bild zeigt Vince Anderson, vollkommen erschöpft am Gipfel des Nanga Parbat. Aufgenommen von Steve House im Jahre 2005, nach sechs Tagen schwerster Alpinkletterei, in der Rupalwand, mit 4100 Metern die höchste Wand der Erde.

Steve House liebt dieses Bild, denn es spiegelt seine Vorstellung vom Bergsteigen wider. Und es ist bezeichnend für den Amerikaner, dass er sein Lieblingsfoto vor Publikum besonders oft zeigt. Bezeichnend für House auch deshalb, weil er sich nicht selbst nach dieser Erstbesteigung triumphierend abgelichtet hat, sondern eben Vince, seinen damaligen Kletterpartner, bevor der Akku der Kamera zu Ende war.

Der Star im Hintergrund

Genau das ist Steve House, der unlängst auf Einladung des Sportfachgeschäftes Sportler Alpin in Innsbruck war. Ein Mann, der nicht viel von Selbstvermarktung hält und sich immer schüchtern und bescheiden in den Hintergrund stellt und gestellt hat. Und dies, obwohl er die schwierigsten Wände der Welt im alpinen Stil hinaufgeklettert ist. House ist vielleicht der weltbeste Alpinbergsteiger – dieser Meinung ist auch Reinhold Messner.

Im Jahre 1988 ist der mittlerweile 47-jährige Amerikaner als Austauschschüler nach Slowenien gekommen. Im dort ansässigen Alpenverein eignete sich House das ABC des Bergsteigens an.

Den Himalaja, die Welt der Achttausender, lernte er als Mitglied einer slowenischen Expedition kennen. Nur zwei erreichten damals den Gipfel des Nanga Parbat, House wurde bereits im Basislager höhenkrank. „Ich war jung, doch es war eine gute, aber harte Erfahrung damals für mich. Du denkst, du bist superstark, und dann scheiterst du“, erinnert er sich. Aber die Zeit heilt Wunden. In seinem Leben dreht sich alles um das Bergsteigen. Als einer der jüngsten Bergführer der Staaten, als Profibergsteiger, dessen Stellenwert in Amerika ein wesentlich geringerer ist als in Europa. „Wenn du in Amerika Profi-Bergsteiger bist, glaubt jeder, du findest keinen Job“, schmunzelt House.

Zeit für Familie, Kinder oder viele Freunde gab es nie. Der Fokus lag auf dem Bergsteigen. Viele Jahre lang. Bis zu jenem Zeitpunkt, als er 2010 in den kanadischen Rockys fast sein Leben verlor. „Als ich schwerverletzt auf den Helikopter wartete und nicht wusste, ob ich überhaupt überleben werde, wurde mir bewusst, was ich in meinem Leben alles verabsäumt habe“, erklärt House. „Ich hatte plötzlich viel Zeit, über alles nachzudenken. Das hat mein Leben verändert.“

Eine neue Verantwortung

Das Familienglück sollte nicht lange auf sich warten lassen. Nur wenige Monate nach seinem Unfall lernte er seine jetzige Frau, Eva, aus Klagenfurt, kennen. Seit 18 Monaten ist House stolzer Vater eines Sohnes. „Die Verantwortung ist als Familienvater eine andere“, nimmt er sich kein Blatt vor den Mund.

Und trotzdem, die Berge werden immer zu House gehören. Mittlerweile arbeitet er mit jungen Nachwuchsalpinisten, schreibt Bücher. Doch 2018 will er ein längst geplantes, aber noch geheimes Projekt in Südamerika verwirklichen.

Und bis dahin? „Ich habe mich in die Osttiroler Berge verliebt – speziell in den Hohen Tauern fühle ich mich wegen der Ruhe extrem wohl“, so Steve House. (flex)