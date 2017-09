Von Markus Schramek

„Ausrede, die. Nicht wirklich zutreffender Grund, der als Entschuldigung für etwas vorgebracht wird.“ So steht es im Duden. Und mit dieser Definition erwischt uns das Nachschlagwerk der deutschen Sprache an einem wunden Punkt. Ausreden verwenden wir schließlich alle. Wahrscheinlich täglich. In verbal vorgebrachten Ausflüchten und Halbwahrheiten lauert jedoch eine Gefahr: die des Ertapptwerdens.

„Jeder erkennt gängige Ausreden, weil er sie ja selbst einsetzt“, warnt Helene Karmasin. „Übelkeit und Kopfschmerzen vorzutäuschen, wird schnell durchschaut“, nennt sie als Beispiele für Ausreden, die sich totgelaufen haben.

Die Grande Dame der heimischen Markt- und Meinungsforschung hat selbst manch eigenartige Ausrede zu hören bekommen. „Einmal sagte der Teilnehmer eines beruflichen Meetings kurzfristig ab, bei ihm herrsche Glatteis auf den Straßen“, muss Karmasin noch heute schmunzeln. Denn sehr überzeugend war diese Begründung nicht. An diesem Abend gab es nämlich nirgendwo sonst in der näheren Umgebung Meldungen über vereiste Fahrbahnen. „Er hat wohl einfach keine Lust gehabt, an der Sitzung teilzunehmen“, vermutet Karmasin. Gut kommt so etwas im Geschäftsleben nicht an.

Dass man manchen Termin lieber sausen lassen möchte, ist gut nachvollziehbar. Ein berufliches Meeting kann zur Endlosschleife ausarten. Motto: Alles ist längst gesagt, allerdings noch nicht von jedem. „So ein Gesprächsreigen ist wirklich grauenhaft“, findet auch Karmasin. Sie selbst schützt ein Projekt vor, „das dringend fertig gestellt werden muss“, um solchen Meetings zu entwischen.

„Kreativ sein, um glaubwürdig zu sein“, lautet Karmasins Rat an Menschen, die nach guten Ausreden suchen. Krankheit, Familie und Beruf sind Stichworte, zu denen sich viel (er-)finden lässt. Welches Thema man wählt, ist eine Frage des Fingerspitzengefühls. Karmasin: „In manchen Firmen haben familiäre Belange Vorrang, andere sind weniger aufgeschlossen.“

Krankheit sticht beim Ausredenerfinden zumeist. Die genauen Umstände der Krankheit sind natürlich Privatsache. Eine Andeutung über die Dramatik des Zustands schadet allerdings nicht.

Bei allen Ausreden gilt jedoch: Die Wirkung verblasst schnell. Zu oft darf man sich solche nicht leisten. Sonst kommt man in den Ruf, sich vor Verpflichtungen zu drücken. Und dieser Ruf wäre nicht einmal unbegründet.

Es folgen nun drei Szenarien für ungeliebte Termine. Helene Karmasin nennt Beispiele für Ausreden, um diesen Treffen fernzubleiben – ohne Gesichtsverlust.

Für das Meeting: Berufliche Termine unter Verwendung einer Ausrede sausen zu lassen, ist heikel. „Ich habe da einen dringenden Kundentermin“, könnte gehen, meint Helene Karmasin. „Die Ausrede sollte beruflicher Natur sein; die Firma sollte etwas davon haben, dass der Mitarbeiter nicht erscheint.“

Für die Familienfeier: Keine Lust auf die ewig gleichen Streitereien und Vorhaltungen im Kreise der lieben Verwandtschaft? „Ich würde wahnsinnig gerne kommen, aber da habe ich Besuch aus dem Ausland“, ist eine Ausrede, die unverdächtig wirkt.

Für Party-Muffel: Sie haben eine Party-Einladung, allerdings kein Verlangen nach Smalltalk mit Menschen, die Sie kaum kennen? „Es tut mir leid, ich habe den Termin falsch in den Kalender eingetragen“, kann man als nachträgliche Ausrede für das Nichterscheinen zumindest versuchen.