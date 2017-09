Von Michael Domanig

Hall i. T. — Petrus muss ein Fan des TT-Cafés sein: Bei angenehm kühlem, durchgehend trockenem Wetter wurde der Obere Stadtplatz in Hall am Samstag geradezu gestürmt: Die Besucher genossen beim gemütlichen Gratis-Frühstück absolut rekordverdächtige 4900 Becher Kaffee von Wedl/Testa Rossa und 2500 Stück Gebäck aus der Hofer Backbox. Das Montes-Mineralwasser fand ebenfalls reißenden Absatz. Und viele Gäste nützten auch die Chance, am Stand von Hansaton einen Hörtest zu machen.

Apropos: Zu hören gab es viel — nicht nur die formidable Liveband Primetime. Denn TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern und Moderatorin Margit Bacher begrüßten viele hochkarätige Gesprächsgäste: „Hausherrin" BM Eva Posch, die für das TT-Café eigens ihren Urlaub unterbrach, gab zu Beginn einen Überblick über laufende Großprojekte in Hall — vom Bau des neuen Schulzentrums bis hin zu den Projekten der Tirol Kliniken, die Hall zum zweitgrößten Gesundheitsstandort Westösterreichs ausbauen. Der Spatenstich für das neue Chirurgiegebäude erfolgt in wenigen Tagen.

Amtskollege Martin Wegscheider aus Tulfes, seit eineinhalb Jahren im Amt, erzählte von der Dreifachbelastung als Bürgermeister, Unternehmer und — derzeit noch — Geschäftsführer der Glungezerbahn. Die Suche nach einem hauptamtlichen Nachfolger läuft: „Bei den großen Investitionen, die wir vorhaben, braucht es jemanden, der sich Vollzeit hineinhängt." Derzeit arbeite die neue Steuerungsgruppe an einem „Gesamtkonzept" für den Glungezer-Ausbau.

Spannend ging es mit den Gästen aus der Wirtschaft weiter: Fleiß, Innovation und „steten Expansionsdrang" nannte KR Leopold Wedl, Geschäftsführer des Handelshauses Wedl, als Erfolgsgeheimnis — und die Tatsache, dass man im Kern stets ein Familienunternehmen geblieben sei. Eine Herzensangelegenheit ist Wedl der Kaffee — täglich werden in 70 Ländern 2,5 Mio. Tassen Wedl

Testa-Rossa-Kaffee getrunken. An Ruhestand denkt Wedl, der in eineinhalb Jahren 80 wird, übrigens nicht: „Nur wer körperlich und geistig fit bleibt, hält sich jung."

Auch Konrad Bergmeister, Vorstand der Brennerbasistunnel-Gesellschaft und Chef der größten Tunnelbaustelle der Welt, freut sich „jeden Tag auf die Arbeit". Zum Stillstand bei den Zulaufstrecken in Bayern meinte er: „Man glaubte eben lange nicht, dass der Tunnel Realität wird." Nun sei aber schon ein Drittel ausgebrochen — „im Süden hat man diese Tatsache erfasst". Er sei optimistisch: Wenn einmal Infrastruktur und Logistik stünden, werde die Verlagerung auf die Schiene selbst ohne verkehrspolitische Begleitmaßnahmen funktionieren. Bergmeisters Traum: „In zehn Jahren fahren wir alle auf ein Eis in den Süden — und am selben Tag auf einen guten Wedl-Kaffee zurück."

Von Autogrammjägern bestürmt wurde Schauspielerin Ronja Forcher: Für sie ist die Rolle der Lilli Gruber in der Serie „Bergdoktor" auch in der elften Staffel noch ein „Erlebnis". Ihre Teilnahme an einem Playboy-Shooting sei aber auch eine Art Befreiung gewesen: „Hinter der Kunstfigur Lilli steht ein ganz anderer Mensch." Als „Riesenehre" empfindet sie ihre nächste Herausforderung: Im Herbst ist sie als Gretchen am Tiroler Landestheater zu sehen.

Heinz D. Heisl, Macher des Literaturfestivals „Sprachsalz", lobte das „wunderbare Haller Publikum", erzählte vom Blödeln mit John Cleese und davon, dass er schon davor stand, den großen Leonard Cohen nach Hall zu holen. „Dann ist er weggestorben, da bin ich ihm etwa bös'." Für die heurige 15. Auflage erwartet Heisl Hochkaräter wie A.L. Kennedy — und für die Zukunft sei er sogar an US-Großmeister Don DeLillo dran.

Auf Kultur folgte Sport: Florian Mader und Daniel Strickner von der WSG Wattens haben die Derby-Niederlage gegen Wacker weggesteckt, ihre volle Konzentration gilt schon dem Heimspiel gegen Austria Lustenau. Sie wollen die tolle letzte Saison (Platz 5) „bestätigen" und erwarten im Vorfeld der Ligareform ein besonders enges Aufstiegsrennen.

Skisprung-Legende Toni Innauer philosophierte danach über die Gemeinsamkeiten von Sport und Musik: Schließlich fungiert der vielseitig interessierte Autor und Vortragende nun auch noch als Obmann des Kammermusikfestivals „Obertöne" in Stams. Eine Olympiabewerbung Tirols sieht er positiv, ihn selbst habe die Erfahrung Olympia „fürs Leben geprägt".

Zum Finale griff dann Glücksengerl Sophia tief in den Lostopf: Beim großen Gewinnspiel freuten sich Maria Wanker aus Telfs und Christina Egger aus Absam über je eine Testa-Rossa-Caffè-Kapselmaschine; Maria Obholzer aus Mils gewann einen 300-Euro-Gutschein vom Einkaufszentrum dez.