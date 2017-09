Von Philipp Schwartze

Gschnitz — Einsätze sind der Bergrettung täglich Brot. Die alpine Einsatzorganisation versucht aber auch, Unfällen entgegenzuwirken. In Gschnitz wurde daher kürzlich eine „Alpine Safety Area" — mitten im Gelände — eröffnet. Ein Herzenswunsch von Bergrettungs-Geschäftsführer Peter Veider, den er nun nach vielen Jahren realisiere­n konnte.

Beim Lokalaugenschein geht es vom Parkplatz St. Magdalena die ersten 30 Minuten über Wanderwege und Bergwege hinauf. Deren Unterschied wird beim Begehen deutlich, Infotafeln klären zudem über Unterschiede und die richtige Gehtechnik auf.

„Die Leute können in der ,Alpine Safety Area' schauen, was sie schaffen. Sie bringen sich nicht auf 3000 Metern in Gefahr, sondern merken quasi noch im Tal, dass sie einen roten Bergweg gehen können, einen schwarzen aber zum Beispiel nicht."

Am oberen Ende des Testgeländes folgen mehrere Klettersteige in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Dort heißt es Helm aufsetzen und sich mit dem Klettersteigset in das Stahlseil einhängen. Veider gibt Tipps: „Immer erst umhängen, wenn man einen guten Stand hat."

Mit dem Testgelände verfolgt die Bergrettung mehrere Ziele: einerseits Sensibilisierung für alpine Gefahren, andererseits gibt es zuhauf Erklärungen über Weg-Arten, die richtige Gehtechnik und die Wegmarkierungen. Andererseits kann man das Ganze auch als persönlichen Leistungstest für sich selbst nutzen.

„Wer braucht denn so was?", ist aber immer noch eine häufige Reaktion auf das Testgelände. Denn: Man könne doch gehen. Veiders Antwort: „Das braucht fast jeder. Damit man sieht, wo man steht. Früher sind die Kinder draußen herumgekugelt, konnten sich ausreichend bewegen. Heute wird gleich nach der Sicherheit gefragt. Die Leute werden auch immer ,patscherter', in der Folge kommt es zu Unfällen." Selbst auf breiten und markierten Wanderwegen würden Menschen sich verlaufen, nennt Veider ein Beispiel.

Wer das komplette Testgelände durchmachen will, sollte mindestens einen halben Tag einplanen. „Die Rückmeldungen sind zu 99 Prozent positiv", sagt Veider. Weitere Anlagen, auch in anderen Gebieten, könnten folgen.