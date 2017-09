Von Nicole Strozzi

Obwohl Barbara Becker zum Interviewtermin im Rahmen der „Yoga- und Naturtage“ in Seefeld einen Overall in Tarnfarbe trägt, fällt sie auf. Alleine schon wegen ihrer positiven Ausstrahlung. Von ihrem Pilates-gestählten Körper ist zwar nicht viel zu sehen, doch ihr Lächeln ist offen, ihre 50 Jahre sieht man der Powerfrau nicht an. Während ihr Ex-Mann Boris Becker derzeit wegen seiner Schulden für Negativ-Schlagzeilen sorgt, konzentriert sich die Zweifach-Mama auf ihre eigenen Geschäfte und ihre Fitness-DVDs. Barbara Becker ist längst nicht mehr „nur die Ex von“, sondern eine Multi-Unternehmerin und eine starke Frau, die mit sich im Reinen ist.

Vor einiger Zeit fand hier in Seefeld die „Woman for peace Conference“ statt. Wer ist für Sie eine starke Frau? Frauen sind alle stark. Manche stehen auf der großen Bühne, aber auch eine Mutter, die ihre Kinder erzieht, ist eine Powerfrau. Wir Frauen könnten alles erreichen, wir müssen uns in einer männerdominierten Welt nur noch mehr unterstützen und müssten genau wie Männer Netzwerke schaffen. Frauen stehen sich oft selbst im Weg. Wir sind oft so kritisch mit uns selbst. Viel dreht sich ums Aussehen. Frauen sehen sich anders, oft nicht schön genug. Ein Mann denkt: Ich hab’ halt einen Bauch.

Ist Bewegung eine Möglichkeit, um auch mental stark zu sein? Bewegung ist eine Möglichkeit, dem Körper etwas zurückzugeben, zu sich selbst zu finden, sich lieb zu haben und sich zu umarmen. Das hat auch mit Lebensfreude zu tun. Die Bikinifigur ist eine Nebenerscheinung.

In Miami spielt sie aber sicher eine nicht ganz unwesentliche Rolle? In Miami sind Körperkult und Anti-Aging angesagt, aber das kostet sehr viel Energie und soll nicht der Lebensinhalt sein. Ich finde, auch Menschen mit Falten können sehr gut aussehen. Gerade Frauen machen sich aber oft einen enor­men Druck.

Sie sind 50 und sehen viel jünger aus. Ein Ergebnis vom vielen Yoga und Pilates? Der Sport spielt eine Rolle, aber sicher auch die Gene. Ich rauche nicht und schlafe genug. Es gibt Tage, an denen fühle ich mich wie 54, an anderen wie zwölf. Ob 40 oder 50, das habe ich nicht im Kopf. Ich trainiere nicht anders, nur weil ich über 50 bin. Ich kenne viele ältere Frauen in Miami. Wenn ich zu denen sage, ich will kürzertreten, würden sie mich auslachen. Aber ich gebe zu, die Fotos von mir auf Instagram sind schon ein bisschen retuschiert.

Auf Instagram posten Sie Fotos mit Wohlfühl-Faktor, innig mit Ihren beiden Söhnen Elias und Noah oder mit ihren Freunden, u. a. dem Sänger Lenny Kravitz. Wohlfühlen und mit sich im Reinen sein, ist mein Lebensmotto. Mir ist es wichtig, viel draußen in der Natur zu sein. Ich habe das große Glück und wohne am Meer, aber auch die Berge geben einem Kraft. Einmal im Monat bin ich in Europa. Und ich muss den Leuten applaudieren, die monatelang die Kälte durchleben. Vor allem der Lichtmangel ist ein Problem. An solchen Tagen reden alle nur noch vom Wetter und sind frustriert. Wichtig ist, dass man gerade in solchen Situationen einen Platz hat, an dem man zu sich findet. Ich mache z. B. zweimal am Tag Meditation. Andere singen oder beten oder kochen, um runterzukommen.

Wie sieht Ihr Tagesplan aus? Ich stehe zwischen 5.30 und 6 Uhr auf, dann gibt es Frühstück, z. B. ein Porridge, und dann geht es zum Sport, ich gehe laufen oder schwimme im Pool. Gegessen wird dreimal am Tag und es gibt keine Verbote. Ich gönne mir auch ein Eis oder eine Pizza. In den USA tue ich mich allerdings leichter, mich gesund zu ernähren als in Europa. In Amerika schmeckt das Essen nicht so gut, da esse ich z. B. gar kein Brot.

Jeden Tag Sport. Das schafft nicht jeder. Gibt es nicht Tage, an denen Sie sagen: Ich hab’ keine Lust? Ich genieße die Übungen. Für mich ist es kein Muss, Sport zu machen, es ist wie eine Verabredung mit Freunden, es gehört dazu, wie das tägliche Zähneputzen. Manche Menschen machen dreimal die Woche Sport, anderen reicht es, einmal richtig ins Schwitzen zu kommen. Egal wie, Hauptsache, man bewegt sich. Die einen machen Yoga, die andern tanzen Tango oder machen Gartenarbeit.

Wie sind Sie eigentlich zu Yoga und Pilates gekommen? Ich war 21 und gerade in Thailand. Eine Frau hat dort am Strand Yoga gemacht und alle haben sie ausgelacht. Doch mich hat es fasziniert. Später hatte ich Probleme mit dem Rücken. Dann habe ich mit Pilates und mit Qigong angefangen.

Ihr Partner ist 18 Jahre jünger als Sie. Eigentlich sollte dies heute keinen mehr stören. Trotzdem wird darüber geredet. Ärgert Sie das? Man gewöhnt sich daran und es beschäftigt mich auch nicht. Der Altersunterschied ist für mich kein Thema. Ich habe genauso viel, wenn nicht oft sogar mehr Energie wie mein Partner, der Triathlon macht. Derzeit scheint die Kons­tellation ältere Frau und jüngerer Mann gerade „en vogue“ zu sein. Trotzdem wird diskutiert, wie so etwas zusammenpasst? Aber wo die Liebe hinfällt ...

Wie gehen Sie mit dem Paparazzi-Rummel um? Wenn du als Prominenter fotografiert werden willst, dann gehst du zu bestimmten Plätzen oder Restaurants, wo die Fotografen warten. Ansonsten haben selbst Superstars in Miami ihre Ruhe. Das ist in New York nicht anders. Mich erwischen sie daher meistens im Jogginganzug, weil ich völlig unvorbereitet bin.

Also gibt es auch keinen Fotografen-Auflauf bei Ihren Nachbarn? Mein Nachbar ist Anwalt und Fischer. Wir verstehen uns sehr gut. Kürzlich hat er mir einen Red Snapper mitgebracht, dafür hat er etwas aus meinem Gemüsebeet bekommen. Ganz unspektakulär.