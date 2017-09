Sie wollen Ihre Fahrtechnik verbessern? Dann sind Sie in der Oberländer Gemeinde Fließ, 15 Fahrminuten innaufwärts von Landeck, genau richtig. Wie mit dem Salzstreuer verteilt, breitet sich dieser Ort vom Talboden bis auf die steilen Sonnenhänge zu beiden Seiten des grünen Flusses aus. Autofahren ist hier ein kurvenreiches, enges und unübersichtliches Auf und Ab. Bei Gegenverkehr geht nichts ohne Teamwork: ausweichen, anhalten, Seitenspiegel einklappen, behutsam vorbeimanövrieren – und dem Gegenüber freundlich zuwinken. Denn Grüßen ist auf dem Land selbstverständlich. Und noch etwas sollte man nicht vergessen: die Handbremse kräftig nach oben ziehen. Schließlich soll der fahrbare Untersatz auf steilen Sträßchen auch verlässlich abgestellt bleiben.

24 Ortsteile kennt die Fließer Gemeindechronik offiziell, doch die Bewohner unterteilen diese noch einmal viel genauer in 100 verschiedene Ortsteile und Weiler. Jeder Hof und jede Siedlung ist über eine eigene Zufahrt erreichbar.

Prachtvolle Gipfelschau

Dem Auto endlich entschlüpft, bekommt der Ankommende Fließ erst so richtig ins Bild: saftiges Wiesengrün, der Mais schon hoch aufgeschossen, dekorative Blumenvielfalt auf Fensterbänken, eindrucksvoll die Bergkulisse. Im 360-Grad-Panorama zeigen sich die beiden 3000er Hoher Riffler und Parseier Spitze, der Venetkamm ist zum Greifen nah, im Südosten ragen die nadelförmigen Spitzen des Kaunergrats himmelwärts. Für Besucher, und deren gibt es gar nicht wenige, ist das ein atemberaubendes Szenario. Auf immerhin 78.000 Nächtigungen pro Jahr bringt es Fließ.

Für die Bewohner ist das Leben im weit verzweigten Ort aber nicht nur ein Augenschmaus. Ohne Transportmittel wird Einkaufen oder der Besuch von Freunden auf der gegenüberliegenden Talseite zur Expedition. In West-Ost-Richtung erstreckt sich das Gemeindegebiet über eine Länge von 14 Kilometern, in Nord-Süd-Richtung sind es immer noch sieben.

Dazu kommt ein beträchtlicher Höhenunterschied innerhalb der Gemeinde. Der Ortsteil Fließerau am Inn liegt in einer Seehöhe von 830 Metern. Fließ-Dorf, der einwohnerstärkste Ortskern auf dem Hang östlich des Flusses, kommt auf eine Seehöhe von 1073 Metern. Doch es geht noch viel weiter hinauf: Der Ortsteil Piller liegt auf 1350 und Lachwies, ein Weiler, der zu Piller gehört, auf 1400 Metern.

Im Gemeindeamt in Fließ-Dorf begrüßt uns der Chef. Bürgermeis­ter Hans-Peter Bock (60) hat das Kunststück zuwege gebracht, als SPÖ-Politiker den Chefsessel einer tiefschwarzen Landkommune zu erobern. Schon seit 1998 leitet er die Geschicke dieses Ortes im „Obergʼricht“, wie der Abschnitt des Oberen Inntals zwischen Landeck und Reschenpass auch heißt.

Wie lässt sich eine Gemeinde mit 100 Puzzleteilen zusammenhalten? Laufen dem Bürgermeister manche Schäfchen davon, ins nahe Land­eck oder sogar nach Innsbruck (80 km entfernt)? Das Gegenteil ist der Fall. Der druckfrische Auszug aus der Statistik lässt das Gemeindeoberhaupt strahlen. „Mit 3019 Einwohnern haben wir erstmals die 3000er-Marke überschritten“, ist Bock zufrieden.

Ein Selbstläufer ist das freilich nicht. Ohne günstigen Baugrund, von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, wären junge Familien schwer zu halten. Und bei der Infrastruktur soll tunlichst kein Ortsteil ins Hintertreffen geraten.

Von einfach bis sechsfach

In einer weit verzweigten Gemeinde wie Fließ bringt das manche Doppel- bzw. Mehrfachgleisigkeit mit sich. So gibt es fünf Kindergärten, sechs Volksschulen, zwei Schützenkompanien, drei Feuerwehren, zwei Musikkapellen, vier Skiclubs, vier Pfarrkirchen, und so weiter. Bei der Neuen Mittelschule reicht ein Exemplar aus. In diese gehen Kinder aus allen Ortsteilen, und zwar bevorzugt. Ins Gymnasium nach Landeck zieht es nämlich nur wenige.

Auf verschlungenen Wegen fah­ren wir zum Hof von Sepp Partl im Ortsteil Eichholz/Moosanger, vier Kilometer vom Dorfkern entfernt. Der 85-jährige Altbauer genießt den Ruhestand, er wirkt rüstig und aufgeweckt. Demnächst steht eine Flugreise nach Korsika auf dem Programm. Am schönsten ist es aber doch daheim. Zwei weitere Häuser der Verwandtschaft – mit niemandem sonst muss sich Partl diesen hübschen Fleck in Randlage von Fließ teilen. In Sachen Dorftratsch hält er sich trotz der Abgeschiedenheit auf dem Laufenden: sonntags beim Stammtisch, nach dem Kirchgang.

Wir wechseln nun die Talseite und steuern Hochgallmigg an, auf rund 1200 Metern Seehöhe, links des Inns gelegen. 220 Fließer leben hier. Kindergarten, Volksschule und Feuerwehrhaus sind gleich neben der Kirche. Wer Fußball spielen will, muss trotz Hanglage nicht darauf verzichten: Ein kleiner Rasenplatz steht bereit. Einige Felsbrocken wurden beim Bau eigens dafür aus dem Weg geräumt.

Raphael Röck (24) treffen wir vor dem Haus seiner Eltern an. Er hat gerade einige Tage frei, bevor er die Ausbildung zum Polizisten fortsetzt. „Ich möchte in Hochgallmigg bleiben“, sagt der junge Mann bestimmt. „Wenn ich auf der Terrasse sitze, höre ich die Vögel zwitschern. In Innsbruck sind es hingegen Sirenengeheul und Fluglärm.“

Raphaels Freundin Verena Heppke (21) fühlt sich ebenfalls wohl hier heroben, obwohl sie Städterin ist, stammt sie doch aus der Bezirks- hauptstadt Landeck. „Ich kann mir gut vorstellen, hier zu leben“, blickt Verena schon in die Zukunft. Sie strebt eine Beschäftigung in der Kranken- oder Altenpflege an.

Vieles, außer ein Freudenhaus

Genügend Jobs, um 3000 Einwohner zu ernähren, gibt es in Fließ natürlich nicht. Die 220 landwirtschaftlichen Betriebe werden im Nebenerwerb bewirtschaftet. 1700 Fließer müssen zu Arbeitsstätten pendeln. Dabei ist die Gemeinde noch in einer vergleichsweise güns­tigen Lage. Rund 60 meist kleine Betriebe haben sich im Gewerbegebiet am Inn, in den Ortsteilen Fließerau und Nesselgarten, angesiedelt. Die Gemeinde kommt den Unternehmern durch günstige Mietpreise entgegen. Bunt ist der Branchenmix. Das Ansuchen, ein Freudenhaus direkt an der alten Reschenbundesstraße anzusiedeln, wurde allerdings abgelehnt. Diese Art von Transitverkehr war den Fließern dann doch zu heiß.

Im gesamten Ortsgebiet gibt es 90 Kilometer asphaltierte Straßen. Einige davon benützen wir auf dem Heimweg. Der führt über den Ortsteil Piller, am Übergang zwischen dem Inn- und dem Pitztal. Fließ-Dorf ist da schon lange aus dem Blickfeld verschwunden. Die Bewohner von Piller, obwohl politisch Teil von Fließ, orientieren sich ins viel nähere Pitztal – mitunter auch bei der Partnersuche. Gerda Rimml (56) ist vor „zig Jahren“ aus dem Pitztal nach Piller gezogen, der Liebe wegen. Mit Schwiegertochter Carolin Matt (25) und deren Söhnen Jonas (3) und Noah (1) verbringt sie den Nachmittag auf dem Spielplatz vor der Volksschule Piller.

Bauern sind mit Feldarbeit beschäftigt, darüber ein azurblauer, makelloser Himmel. Was könnte hier stören? Gerdas Antwort kommt rasch: „Am Wochenende sind die Motorradfahrer eine Plage. Man kommt kaum über die Straße.“

Das Wort „weggehen“ nimmt keiner unserer Gesprächspartner in den Mund. Das Leben in Fließ mit seinen 100 Ortsteilen mag komplizierter sein als anderswo. Doch die Liebe zur Heimat ist stark. (Markus Schramek)