Zams, Landeck – Mit Gondeltarifen wie damals – als die Venetbahn am 8. Dezember 1967 ihren ersten Betriebstag hatte – lockte die Freizeiteinrichtung des Landecker Talkessels am vergangenen Wochenende die Besucher. Perfektes Wetter, zahlreiche Attraktionen und ein Rahmenprogramm bei der Bergstation und auf der Zammer Alm sorgten dafür, dass der Berg regelrecht gestürmt wurde. Frühschoppen, Bergmesse, Musik und regionale Köstlichkeiten kamen bei den Gästen ebenso gut an wie die sportlichen Möglichkeiten. Paragleiten, Wandern am Rundwanderweg und für die Kleinsten das neue Angebot des Bike-Geschicklichkeits­parcours, der von Mitgliedern des Zammer Jugend-Gemeinderates mit dem Radteam Pet­o Tirol West errichtet wurde, brachten viel Bewegung. Rund 3000 Gäste sorgten für einen Erfolg. (za)