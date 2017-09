An manchen Tagen geht Hannes Vogelmann zu Fuß ins Büro. Dabei dürfen Bergschuhe und Klettergurt nicht fehlen. Sein Arbeitsweg führt den Grainauer nämlich über den Jubiläumsgrat auf die Zugspitze – 1800 Höhenmeter über einen hochalpinen Pfad. „Ich kann natürlich auch via Zahnradbahn auf die Zugspitze und mit zwei weiteren Liften zum Schneefernerhaus unterhalb des Gipfels fahren“, beruhigt der Physiker.

Er ist einer der wenigen Forscher, deren extremer Arbeitsplatz neben Labors auch Schlafzimmer bietet. Einige der 40 Wissenschafter der zehn Institute auf der Zugspitze schlafen nämlich mehrmals die Woche auf 2656 Höhenmetern. „Ich übernachte zwei-, dreimal im Monat hier oben“, erklärt Vogelmann. Klare Nächte sind optimal für seine Arbeit mit dem Laserradar: „Damit schieße ich Impulse in den Weltraum, um die Wasserdampf-Konzentration zu messen.“

Büro auf 2656 Höhenmetern

Klingt ganz schön komplex. „Wasserdampf ist das folgenschwerste Treibhausgas. Erhöht sich dessen Konzentration nur um zehn Prozent, sind die Auswirkungen auf das Klima ebenso gravierend, als würde sich die CO2-Konzentration verdoppeln“, sagt der Physiker. Die Folgen des Klimawandels sieht er tagtäglich, wenn er auf den Schneeferner-Gletscher blickt: „Man kann fast beobachten, wie er schrumpft.“

Abgesehen von diesem Makel genießt Vogelmann seinen hochalpinen Arbeitsplatz: „Die Umgebung ist Ehrfurcht einflößend, ,umzingelt‘ von Bergen.“ Besonders intensiv sei das Gefühl, wenn auf der Zugspitze Schneeorkane oder Gewitter toben.

Damit hat auch Nora Els schaurige Erfahrungen gemacht. Die Studentin der Universität Innsbruck arbeitet im Observatorium, das am Hohen Sonnblick in Rauris stationiert ist: „Ich habe bisher zwei Wochen auf 3106 Höhenmetern übernachtet und eines ist klar: Der Name Sonnblick ist irreführend. Hier stehen im Sommer Gewitter an der Tagesordnung.“

Weil die Forschungsgeräte der 29-Jährigen wasserempfindlich sind, improvisiert sie und stellt diese bei Regen unter eine Bierbank: „Kürzlich war ich unentschlossen, ob ich trotz des Gewitters Messungen im Freien durchführen kann. In dem Moment, wo ich mich dagegen entschieden und das Haus betreten habe, hat der Blitz neben mir eingeschlagen.“

Damit nicht genug: Nur im Frühjahr und Sommer wird die Alpenvereinshütte Zittelhaus, wo die schwankende Zahl der Forscher übernachtet, bewirtschaftet. Im Winter gilt es, sich selbst zu verpflegen: „Trinkwasser wird aus dem Tal herauftransportiert. Zum Duschen wird Regen- und Schmelzwasser aufbereitet – aber nur in sehr geringen Mengen. Also darauf verzichten oder dafür ins Tal fahren.“ Keine leichte Entscheidung, denn der Abstieg erfolgt über eine Materialseilbahn, in der man ein Sicherungsgeschirr tragen muss.

Doch die Strapazen lohnen sich: „Auf dem Sonnblick kann ich Luftproben nehmen, die kaum von Menschen verunreinigt sind. Würde ich dasselbe auf einem touristisch erschlossenen Berg machen, wäre das Ergebnis abgefälscht.“ Die Messgeräte der Studentin können schon die Spuren eines Rauchers in der Luft nachweisen: „Aus den Proben entnehme ich Mikroorganismen.“ Ein Beispiel: „In Innsbruck enthält ein Kubikmeter Luft bis zu einer Million Bakterien. Auf dem Sonnblick nur 5000 bis 12.000.“

Auch der Gossenköllesee oberhalb von Kühtai in den Stubaier Alpen punktet durch Abgeschiedenheit. Darum erforscht Ruben Sommaruga von der Universität Innsbruck anhand des Hochgebirgssees verschiedene Fremdstoffe, die sich durch die Atmosphäre teils global verbreiten.

„1994 habe ich zwei Monate hier oben auf 2413 Höhenmetern verbracht. Damals haben wir das Wasser aus dem See noch ungefiltert getrunken“, erzählt der Innsbrucker. Heute läuft es durch einen Aktivkohlefilter. Vor 20 Jahren gab es am Gossenköllesee auch weder Handyempfang noch eine Zufahrtsstraße: „Wir mussten alles mit dem Helikopter oder zu Fuß heraufbringen.“ Heute endet der einzige Weg 600 Meter unterhalb der privaten Hütte, die als Forschungsstation dient, und in der bis zu sechs Forscher schlafen können.

Weder Strom noch Zufahrt

Mit derartigen Herausforderungen sind die Wissenschafter, die etwa in der Alpinen Forschungsstelle Obergurgl, bei der Austro Control am Patscherkofel oder auf der Kaserstattalm oberhalb von Neustift arbeiten, nicht konfrontiert. Jedenfalls nicht mit allen: „Auf der Kaserstattalm müssen wir Strom zwar mit Solarpanelen erzeugen, aber halb so wild. Wir können alles mit dem Auto heraufbringen“, sagt Ulrike Tappeiner. Die Ökologin erforscht für die Uni Innsbruck auf 1900 Metern, wie sich die Klimaerwärmung auf Ökosysteme in hohen Lagen auswirkt: „Und wenn ein Unwetter aufzieht oder die Nacht hereinbricht, pendeln wir bequem nach Hause ins Tal.“ (Judith Sam)