Lienz – Bummeln, flanieren, einkaufen, essen und Musik hören: Das alles bietet die zweite Moonlight-Shoppingnacht, die heute in Lienz stattfindet. Rund 145 Betriebe und 19 Gastgärten haben bis spätabends geöffnet, dazu gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm. So wird in der Zwergergasse Denise Beiler auftreten. Die Nordtirolerin machte als Teilnehmerin von „The Voice of Germany“ Furore. In Lienz wird sie ab etwa 19.30 Uhr mit Florian Obermoser, Clemens Herzog, Wolfram Dullnig, Mike Mariacher und Stefan Mörtl zu hören sein. Weitere sieben Musiker und Gruppen sind in der Innenstadt vertreten.

Auch diesmal wird die Innenstadt für Autos weitgehend gesperrt sein. Die Verkehrsregelung gilt von heute Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 1 Uhr Früh. Parkplätze stehen entlang der Tiroler Straße, auf der Lastenstraße beim Bahnhof und beim Stadion zur Verfügung. Es wird aber empfohlen, möglichst zu Fuß in die Stadt zu kommen. (TT)