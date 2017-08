Text: Joachim Leitner

Die „Bio-Hühnchen“ sind gar nich bio – und der, der sie auftischt, ist tot. So beginnt „Letzter Fasching“, der aktuelle Roman des Oberösterreichers Herbert Dutzler. Einmal geht es also hoch her in Altaussee – und einmal mehr hat Gemeindepolizist Gasperlmaier alle Hände voll zu tun, denn leicht macht es ihm der diesmal besonders durchtriebene Tunichtgut nicht. Seine Gasperlmaier-Krimis machten Dutzler zum Bestesellerautor. Das TT-Magazin hat mit ihm gesprochen.

Sie sind ein literarischer Quereinsteiger. Ihren ersten Krimi veröffentlichten Sie 2011 – mit 53 Jahren. Warum hat es so lange gedauert.

Herbert Dutzler: Mit Kriminalliteratur beschäftigte ich mich schon in meiner Studienzeit. Ich schrieb eine Diplomarbeit über den politischen Krimi der 1970er-Jahre. Danach hatte ich eigentlich immer gut zu tun: Familie, Beruf. Da brauchte ich wirklich kein neues Hobby. Als Leser habe ich die Entwicklungen im Krimigenre allerdings immer verfolgt: die Italiener, die Skandinavier, die jeweiligen Moden und das, was letztlich davon übrig geblieben ist. Als Englischlehrer hab’ ich natürlich auch viele englischsprachige Krimis gelesen. In England und den USA hat Kriminalliteratur eine höhere Stellung, die ganze Diskussion über E- und U-Literatur wird dort nicht so ernst genommen.

Und warum ist der Leser doch noch zum Schreiber geworden?

Dutzler: Der österreichische Krimiboom um die Bücher von Wolf Haas und Eva Rossmann spielte dabei sicherlich eine Rolle. Ich begann kurze Texte im Internet zu veröffentlichen, bekam positive Rückmeldungen – und entwickelte einen gewissen Ehrgeiz, ich hatte Lust auf mehr. Geschrieben habe ich ja davor schon, das erste Buch schon in der Volksschulzeit. Ein Roman über einen Jungen auf einem Schiff, der mit einem Delphin befreundet ist. Leider hatte ich damals keine Ahnung von Delphinen und von Schiffen auch nicht. Deshalb war der Roman nach fünf Seiten fertig. Aber ich hab’ ihn meiner Mutter vorgelesen. Immerhin: eine Leserin. Leider ist das Bücherl irgendwann verloren gegangen.

Mit dem etwas tollpatschigen Ermittler Franz Gasperlmaier haben Sie eine Kultfigur des Genres geschaffen ...

Dutzler: ... und das ganz zufällig. Eine meiner ersten Lesungen fand bei einem Festival am Attersee statt – im Vorprogramm von Thomas Raab, der mit seinen Metzger-Krimis bereits eine ziemlich große Nummer war. Ich hab’ mir auch die anderen Lesungen ganz genau angeschaut – und schnell festgestellt, dass es beim Publikum besonders gut ankommt, wenn es auch etwas zu lachen gibt. Da hab’ ich mich hingesetzt und die ersten vier Seiten Gasperlmaier geschrieben. Raab hat der Text sehr gut gefallen – er hat mich dazu angehalten, weiterzumachen.

Man könnte Ihre inzwischen sechs Gasperlmaier-Romane Regionalkrimis nennen.

Dutzler: Ich mag die Bezeichnung nicht sonderlich, weil da immer etwas Herablassendes mitschwingt. Ambiente, Atmosphäre, Milieu sind für Krimis wichtig. Und schon Agatha Christie hat damit begonnen, das Verbrechen aus der Anonymität der Großstadt aufs Land zu verlegen. Dass meine Krimis in Altaussee spielen, hat aber auch einen ganz pragmatischen Grund: Ich kenne die Gegend schon seit meiner Kindheit – und kann vor Ort recherchieren. Ich könnte nicht über etwas schreiben, zu dem ich keinen Bezug habe.

Können Sie sich erklären, warum ausgerechnet Kriminalliteratur bei Lesern so gefragt ist?

Dutzler: Ich bin jetzt nicht der größte Theoretiker, aber ich glaube, dass Marcel Reich-Ranicki schon Recht hatte: „Die einzigen Themen, die uns wirklich beschäftigen, sind die Liebe und der Tod.“ Weil uns diese Themen so nahegehen, nehmen wir die Möglichkeit, sie etwas distanzierter zu behandeln, gerne an. Man könnte also sagen, dass Krimis eine Möglichkeit sind, die eigene Angst vor dem Tod zu bewältigen. Außerdem lebt gute Unterhaltung vom Kontrast: Je friedlicher eine Gegend ist, desto spannender ist es, dieses Bild mit etwas Unerwartetem zu brechen. Humor funktioniert ja ganz ähnlich: Man erwartet etwas – und es passiert etwas ganz anderes.

Mit „Die Einsamkeit des Bösen“ haben Sie 2016 einen Roman vorgelegt, der ernster und dunkler als die Gasperlmaier-Bücher ist. Warum? Dutzler: Wer fünfmal in Caorle urlaubt, möchte vielleicht auch mal nach Norwegen. Auch ich wollte etwas Neues ausprobieren – und mir selbst beweisen, dass ich auch etwas anderes kann. Im Moment schreibe ich auch an einem Roman, der eher in die Kategorie Psychothriller fallen wird. Und weil ich bereits in der eher handwerklichen Phase bin, kann ich bereits Ideen für den nächsten Gasperlmaier sammeln.

Wäre es als gestandener Bestseller-Autor, der bislang gut 300.000 Bücher verkauft hat, nicht langsam an der Zeit, den Lehrerberuf an den Nagel zu hängen? Dutzler: Ich weiß nicht, ob ich mit dem Druck, jedes Jahr ein erfolgreiches Buch veröffentlichen zu müssen, leben könnte. Es ist vielmehr so, dass ich es derzeit sehr genieße, dass ich beides machen kann: unterrichten und schreiben, eine Win-win-Situation.

Krimistoffe sind auch im Fernsehen populär. Gerade die Gasperlmaier-Romane würden sich für eine Verfilmung anbieten. Dutzler: Ich weiß von einem Regisseur, der sich sehr für den Stoff interessiert – und gerade nach Finanzierungsmodellen sucht. Klar ist, dass sich ein solches Projekt wohl nicht ohne den ORF als Partner stemmen lässt. Und der muss bekanntlich sparen. Ich halte mich lieber bedeckt – und sage nur, dass ich mich sehr freuen würde, wenn etwas daraus wird.