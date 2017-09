Von Irene Rapp

Innsbruck – Vinschgau: Da denkt man an den Reschensee und an Abertausende Äpfel sowie Waalwege. Mehr kann man vom Vinschgau berichten, wenn man auf dem Etsch-Radweg von Nauders bis nach Bozen gefahren ist.

Über 80 Kilometer geht es dahin und weil man auf einer Seehöhe von rund 1500 Metern startet, es aber dann immer bergab geht – Meran liegt auf rund 300 Metern –, fällt einem diese Strecke gar nicht so auf.

Bis nach Nauders reisten wir mit Zug und Postbus an. In beiden Fällen war die Mitnahme der Fahrräder kein Problem. In Nauders ging es dann auf einem Radweg noch die wenigen Kilometer zur Grenze hinauf. Von Meran aus sind wir am zweiten Tag des Abenteuers mit dem Fahrrad bis nach Bozen geradelt, doch dazu später.

Eines gleich vorweg: Verirren kann man sich auf dem Weg nach Süden nicht. Der Radweg – dessen Streckenführung der alten historischen Römerstraße Via Claudia Augusta folgt und den man noch früher in Nordtirol starten könnte – ist bestens beschildert. Immer wieder gibt es Hinweistafeln mit dem Streckenverlauf oder Richtungspfeile auf dem Boden. Zusätzlicher Service: Auf der Höhe von Ortschaften finden sich Info-Tafeln, wie weit es bis zum Zentrum bzw. zu Sehenswürdigkeiten ist u.a.m.

Fad wird einem jedenfalls nie: Meist ist man auf der rechten Talseite unterwegs, immer auf guten Fahrradwegen (meist asphaltiert). Oft fährt man durch kleine Orte, oft aber auch durch die Natur: Sei es durch die unvorstellbar großen Apfelanlagen im südlichen Teil, durch Wald und Wiesen wie im oberen Teil oder entlang der Etsch, die mit 415 Kilometern zweitlängster Fluss Italiens ist.

Der erste Stopp bietet sich nach wenigen Kilometern an: Am Reschensee fährt man allerdings auf der nach Süden blickend rechten Seite vorbei und damit nicht am Kirchturm des einstiges Dorfes Alt-Graun. Übrigens wurden Mitte des vorigen Jahrhunderts für den Bau des Staudamms 160 Wohnhäuser bzw. landwirtschaftliche Gebäude gesprengt – mit Ausnahme des Kirchturms. Am Ende des Stausees fährt man über die Staumauer.

Gleich hinter dem Reschensee folgt der Haidersee: Hier sollte man sich das Biotop ansehen, ein Holzsteg (nicht der Fahrradweg) führt durch den Schilf-Dschungel. Auf der Fahrt in den Süden haben wir noch öfter Halt gemacht: Unter anderem in Burgeis mit dem weithin sichtbaren Kloster Marienberg, an der nicht weniger beeindruckenden Fürstenburg fährt man hier direkt vorbei.

Die kleinste Stadt Südtirols – Glurns – wartet mit einer sehenswerten alten Stadtmauer auf. Paul Flora wurde übrigens hier geboren, im Kirchtorturm kann man daher in einer Dauerausstellung Werke des Zeichners und Karikaturisten sehen.

In Laas stoppten wir ebenfalls: Weithin sichtbar ist die Anlage der Laaser Marmorbahn, mit der heute noch die am Berg abgebauten weißen Marmorblöcke ins Tal transportiert werden. Und mitten im Ort sind sogar die Straßenbegrenzungssteine aus Marmor – wer hat, der hat.

Ein paar nützliche Infos: Auf dem Radweg sind zur Haupturlaubszeit viele Radfahrer unterwegs – mitunter auch Fußgänger. Eine ausnahmsweise am Rad angebrachte Glocke ist daher hilfreich, um auf sich aufmerksam zu machen. Laut Auskunft der Vinschgau-Marketing wurde der Radweg 2016 im monatlichen Durchschnitt übrigens von rund 12.000 Radfahrern frequentiert. Ebenfalls 2016 fuhren rund 80 Prozent der Radfahrer die Strecke von Norden nach Süden, der Rest in umgekehrter Richtung.

Zweiter Tipp: Sich etwas zum Trinken mitzunehmen ist nicht unbedingt notwendig. Es finden sich immer wieder Brunnen, Einkehrmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe und vor allem im unteren Teil des Etsch-Radweges direkt am Weg befindliche Jausenstationen.

Übernachtet haben wir übrigens in Partschins kurz vor Meran (dort gibt es einen beeindruckenden Wasserfall). Am nächsten Tag ging es auf dem Etsch-Radweg nach Meran und weiter nach Bozen zum Bahnhof (von Meran nach Bozen rund 55 Kilometer). Diese Strecke ist allerdings weit weniger abwechslungsreich. Zum Glück wirkten die zahlreichen Eindrücke vom Vortag nach.