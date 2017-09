Imst – Auch diese Woche beginnt die Imster Sommerfußgängerzone (SoFuZo) wieder am Freitag. Als Höhe- und gleichzeitiger Schlusspunkt der diesjährigen SoFuZo-Saison lockt der Street-Food-Markt. Dort gibt es Essen und Getränke in Hülle und Fülle, ideenreich und frisch serviert. Garniert wird das Ganze wie üblich mit viel Musik. Am Freitagabend ab 20.15 Uhr spielt die Dixie Band, am Samstag ab 18 Uhr gibt’s Soda Zitron bei der alten Feuerwehr.

„Wir hatten heuer großes Wetterglück“, fasst Stadtmarketing-Chefin Tatjana Stimmler die bisherige Saison zusammen. Weitgehend war es trocken geblieben, so auch am vergangenen Wochenende, als der italienische Markt die Innenstadt belebte. „Die Themen-Wochenenden waren ganz offensichtlich eine gute Idee“, so Stimmler. Das sei auch vom Publikum honoriert worden.

Insgesamt „merkt man, dass sich die Menschen sowohl zu Fuß als auch auf Rädern oder in Fahrzeugen anders durch die Innenstadt bewegen“, stellt die Marketing-Leiterin fest, „es ist eine Entschleunigung, die von der neuen Pflasterung ausgeht und auf die Menschen überspringt. Die Menschen wirken auch fröhlicher, wenn sie hier unterwegs sind – als ob sie im Urlaub wären.“ (pascal)