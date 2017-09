Ischgl - Am 25. November läutet Schlager-Star Andrea Berg die Wintersaison in Ischgl ein. Berg gilt als erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte und erhielt insgesamt über 100 Gold- und Platin-Auszeichnungen, acht Echos, acht Goldene Stimmgabeln und zahlreiche weitere Medienpreise. Ihre Rekorde: Mehr als dreizehn Millionen verkaufte Tonträger. Über tausend Wochen in den deutschen und österreichischen Album-Charts. „Du hast mich tausendmal belogen“ ist laut GEMA seit Jahren in den Top 10 der erfolgreichsten Live-Titel.

In Ischgl eröffnet Andrea Berg nun die Skisaison mit ihren erfolgreichsten Hits wie „Du hast mich tausendmal belogen“ oder „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ vom aktuell erscheinenden Album „25 Jahre Abenteuer Leben“. Das Live-Konzert vor der nächtlichen Bergkulisse der Silvretta startet um 18 Uhr.

Tagsüber können Wintersportler in Ischgl bereits ihre Skier anschnallen. Der Tagesskipass ist gleichzeitig die Eintrittskarte zum Konzert und kostet am Veranstaltungstag 65 Euro pro Person. Mit gültigem Skipass ab zwei Tagen ist der Eintritt zum Konzert inkludiert. Ohne Gästekarte des TVB Paznaun – Ischgl (Ischgl, Galtür, Kappl, See) bzw. Samnaun sind keine Skipässe erhältlich. Tickets (Tagesskipass inklusive Konzert) um 65 Euro können nach Verfügbarkeit ab 07. November 2017 online auf www.ischgl.com erworben werden. Die Silvretta Arena öffnet heuer bereits am 23. November ihre Pisten. (TT.com)