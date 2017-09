Innsbruck – Weil Tirol und der gesamte Alpenraum die Ur-Heimat des Walzers ist, wie Ferry Polai nicht müde wird zu betonen, findet am Samstag, 2. September, wieder ein „Tag des Walzers“ statt. Ab 11 Uhr steht der Sparkassenplatz im Zentrum von Innsbruck ganz im Zeichen des Dreivierteltakts.

Mit dabei ist heuer auch der bekannte Volksmusik-Forscher Thomas Nussbaumer, der den Ursprung des Walzers wissenschaftlich untersucht hat. Sein Befund: „Eine genaue Lokalisierung ist nicht möglich.“ Es habe in der Geschichte eine große Vielfalt in den Formen und in der Schrittfolge gegeben. Die Abkehr von Gruppentänzen, der drehende Paartanz, sei aber schon vor über 200 Jahren in Tirol getanzt worden. Nussbaumers Fazit: „Die Vereinfachung, dass der Walzer mit Wien in Verbindung steht, wurde über die Jahrzehnte aufgebaut. Man muss die Sache aber wesentlich differenzierter sehen.“ So habe es eben keinen Erfinder des Walzers gegeben.

Beim „Tag des Walzers“ am 2. September ab 11 Uhr am Sparkassenplatz spielen die Stubaier Freitagsmusig, das Innsbrucker Salonquintett und die Tiroler Tanzgeiger auf, außerdem gibt es Vorführungen des Tiroler Landestrachtenverbands und der Tanzschule Polai. Der Eintritt ist frei. (TT)