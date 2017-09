Kirchberg – Mit dem „Brixentaler Bergleuchten“ wird der Sommer in Kirchberg, Brixen, Westendorf, Hopfgarten und Itter gefeiert: Am Samstag, 26. August, erhellen dort Tausende brennende Fackeln die Nacht um die umliegenden Berge. Wenn die Dämmerung im Brixental hereinbricht, bietet sich den Zuschauern ein flammendes Schauspiel. Auf den Berghängen des Brixentals entflammen über 50.000 Fackeln eindrucksvolle Feuerbilder, beispielsweise die Musik-Lyra, Skirennläufer oder Sense und Rechen. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Bergleuchtfesten in allen Orten sowie Liftöffnungen am Abend, um die erleuchteten Berge von oben sehen zu können. (TT)