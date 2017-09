Von Michael Mader

Ebbs – Morgen startet mit dem Almfest auf der Aschinger Alm das Programm (siehe unten) für den Jubiläums-Blumenkorso in Ebbs. Die 20. Auflage des Spektakels, bei dem bis zu 20.000 Besucher erwartet werden, soll laut Hödnerhof-Chef Franz Hörhager noch bunter und größer werden als je zuvor: „Beim großen Umzug haben wir 50 Starter.“

Schon seit Ende April ist der gelernte Bildhauermeister Alois Lamplmeier in den Hallen des Hödnerhofs zu Werk, um die Wünsche der Umzugsteilnehmer zu erfüllen. Innerhalb von vier Monaten verwandelt er bis zu 200 Kubikmeter Styropor zu kleinen Kunstwerken. Um den Besuchern des Umzugs am Sonntag schon ein bisschen den Mund wässrig zu machen, verrät Lamplmeier ein paar der neuen Figuren: „Heuer sind unter anderem Drag-Queen Olivia Jones, eine Tigerfamilie, zwei Kolibris und zwei Einhörner dabei.“

Bestückt werden die Styroporfiguren wie auch in den Jahren zuvor am Samstag in der Früh, mit insgesamt rund 500.000 Dahlienköpfen, die am Freitag zu Mitternacht mit dem Lkw aus Holland am Hödnerhof in Ebbs eintreffen. Erst dann zeigt sich die wahre Pracht der bis zu vier Meter hohen und sechs Meter langen Figuren.

Aufatmen kann Lampl­meier aber erst am Sonntag, wenn alle Figuren hoffentlich wieder heil am Hödnerhof eintreffen. Damit das auch wirklich so ist, begleitet der mit PU-Schaum bewaffnete Künstler natürlich den Tross.