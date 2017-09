Innsbruck – Mit der Aktion „Schön, dass es dich gibt“ will das Happy Fitness am Samstag, den 23. September 2017, von 13 bis 16 Uhr all seinen treuen Mitgliedern Danke sagen. In Zusammenarbeit mit Newcomer-Fotografin und Happy-Group-Fitness-Trainerin Stefanie Jenewein wird ein Foto- und Sportspecial angeboten.

Jenewein startet mit dem Kurs „Weekend Finisher“ in den Powersamstag. Danach geht’s aufs Happy-Fitness-Sonnendeck zum Foto­shooting. Getreu dem Motto „Schön, dass es dich gibt“ kann sich jeder, der möchte, ablichten lassen. Egal, ob mit Freunden oder solo – am Samstag gibt’s die Chance dazu.

Aber nicht nur Happy-Mitglieder sind an diesem Tag herzlich eingeladen, sondern auch all jene, die gerne einfach Mal das Gefühl nach einem Workout, die Atmosphäre in Tirols größtem Fitness-Studio miterleben möchten, sind beim kostenlosen Trainingstag willkommen.

Nicht nur das Sporteln und Relaxen ist am Samstag gratis, sondern auch das Fotoshooting. Die Bilder werden per E-Mail zugesandt. (TT)