Von Harald Angerer

Scharnitz, Pertisau — Ein kleiner Regenschauer verabschiedete sich pünktlich vor dem Start und 2500 Teilnehmer machten sich beim 9. neue­n Karwendelmarsch von Scharnitz auf nach Pertisa­u. Begleitet wurden sie von herrlichem Spätsommerwetter.

Voran preschten die Läufer, die es heuer besonders eilig hatten. Bei seiner ersten Teilnahme stellte Johann Klein gleich einen neuen Streckenrekord auf. Er benötigte für die 52 Kilometer und 2000 Höhenmeter lediglich vier Stunden, sieben Minuten und 20 Sekunden. „Vorne mit dabei zu sein, habe ich mir natürlich schon gewünscht, aber das Wichtigste war mir, gesund ins Ziel zu kommen. Der Sieg ist für mich so natürlich ganz etwas Besonderes", sagt der Sieger „Jojo" Klein im Ziel. Bei den Damen gab es sozusagen einen Heimsieg mit der Innsbruckerin Sophia ­Schnabl (5:36:32).

Gemütlicher nahmen es die Wanderer in Angriff. Sie konnten dann auch den herrlichen Sonnenaufgang über dem Karwendelhaus erleben, ebenso wie die wieder wirklich hervorragend bestückten Labstationen, bei der alle Teilnehmer von den freiwilligen Helfern versorgt wurden. Von selbstgebackenen Keksen bis zur schon berühmten „Moosbeer­suppe" war alles dabei, was der Läufer und Wanderer Herz begehrte.

„Ein einmaliges Erlebnis, ich komme nächstes Jahr wieder" — diesen Satz hörte man am Samstag in Pertisau nicht nur einmal. Denn dort ging es im Ziel in die zweite Runde, mit der Feier und dem Austausch der Geschichten des Erlebten. Zielschluss war wie immer um 20 Uhr. „Wir sind stolz, dass wir gemeinsam mit allen Sponsoren und Partnern mit dem 9. Karwendelmarsch wiederum die einmalige Landschaft des Naturparks und die vielfältigen Sportmöglichkeiten in unseren Regionen sympathisch in den Mittelpunkt des Interesses rücken konnten. Nach dem Karwendelmarsch ist vor dem Karwendelmarsch — und so starten wir natürlich in Kürze mit den Vorbereitungen für das Jubiläum: 2018 geht es am 25. August auf zum 10. neuen Karwendelmarsch", zogen Martin Tschoner (Achensee Tourismus) und Elias Walser (Olympiaregion Seefeld) Resümee.