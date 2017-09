Kitzbühel – Im Rahmen der Austrian Open werden noch bis Sonntag die Legenden des Drachenfliegens in Kitzbühel erwartet. Einer der Fixstarter ist der Österreicher Manfred Ruhmer, der sich mit den anderen ca. 70 Piloten messen wird. Ruhmer kann als Usain Bolt des Drachenfliegens bezeichnet werden, ist er doch 12-facher Einzelweltmeister, 8-facher Europameister und 12-facher österreichischer Staatsmeister.

Veranstaltet werden die Austrian Open vom Drachenfliegerclub Kitzbühel, gestartet wird ca. 20 Meter oberhalb der Mausefalle am Hahnenkamm. Ziel für die Piloten ist die Mauringwiese, oberhalb des Hahnenkammparkplatzes. An jedem der Wettkampftage werden unterschiedliche Routen geflogen, abhängig von der jeweiligen Thermikqualität. Diese Routen können zwischen 40 und 100 km im Umkreis von Kitzbühel sein.

Die spezielle Nord-West-Lage der Gamsstadt gibt die Startzeiten vor: Geflogen wird an den Veranstaltungstagen nicht vor 14 Uhr. Organisator Seppi Salvenmoser zeigt sich schon im Vorfeld sehr erfreut: „Die Gladiatoren der Lüfte treffen sich wieder in Kitz­bühel. Wir sind stolz, nach 2001 wieder so viele hochkarätige Thermikflieger in die Gamsstadt zu bringen.“ (TT)