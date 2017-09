Von Matthias Christler

Innsbruck – Hereinspaziert, hereinspaziert, es ist noch Platz, nur die Zeit wird langsam knapp. An diesem Mittwoch schreiten in der Talstation Igls Gäste von nah und fern über die alten Holzdielen zum Patscherkofelbahn-Wagen, der im gleichen Rot lackiert ist wie das Zelt eines Zirkus. Die große Attraktion ist für viele in diesem Sommer aber nicht der Berg, sondern die Bahn selbst, die noch bis 22. Oktober fährt.

G’steckt voll ist’s. Hermann Nolf schließt die Tür und die Reise beginnt. Der 61-jährige Betriebsleiter lehnt sich ans geöffnete Fenster und beginnt, als der Wagen über den Golfplatz schwebt, eine von so vielen Geschichten zu erzählen. Einmal, da sei es knapp gewesen, „da hätte uns fast ein Golfball erwischt“, sagt er und klopft leicht gegen eine Scheibe. „Das hätte sie schon ausgehalten.“ Die vier Wagen sind noch dieselben wie nach einem Austausch in den 60er-Jahren. Nicht einmal ein Blitz­einschlag wie der vom vergangenen Juli setzt die 1928 eröffnete Bahn länger als einen Tag außer Gefecht.

Nolf (geboren in den 50ern) blickt auf die Bobbahn und bereitet den Umstieg in der Mittelstation vor. Nicht nur die Bahn, auch er wird in diesem Jahr in Pension gondeln. Das Umsteigen sei nicht mehr zeitgemäß, sagt er. „Es passiert immer wieder, dass Gäste hocken bleiben und unfreiwillig wieder zurück runterfahren“, kann er sich ein Lächeln nicht verkneifen.

Die Berg- und Talfahrten dürfen bei der Patscherkofelbahn übrigens wörtlich und über die fast 90 Jahre, die sie in Betrieb ist, auch im übertragenen Sinn verstanden werden. Schon Anfang des vorigen Jahrhunderts schmiedeten Hoteliers Pläne für eine Seilschwebebahn auf den Patscherkofel. Nach dem Ersten Weltkrieg war es die Gemeinde Schwaz, die ein Kapital von 1,7 Millionen Schilling auftrieb und den Baubeginn im Jahr 1927 ermöglichte.

Die „Patscherkofel-Drahtseilbahn-Aktiengesellschaft“ wurde gegründet und es begann – nomen est omen – damals schon ein finanzieller Drahtseilakt. Da sich die Baukosten verdoppelten, ging die Gesellschaft in Konkurs und die Gemeinde Schwaz musste bis 1978 Rückzahlungen leisten. Einige Besitzerwechsel (von Stadt zu Schröcksnade­l und retour), zwei Olympische Spiele (’64, ’76) und viele Diskussionen (zuletzt mit dem Alpenverein) später steht das Aus unumstößlich fest.

Die Gäste erspähen vor der Einfahrt in die Bergstation die Zukunft. Zwei Kräne errichten das Gebäude, in das die neuen Kabinen ab Winterbeginn 2017/18 einfahren werden. Viele verstehen den Neubau nicht. Die rote Lackierung der alten Wagen, die Schminke, täuscht wohl über den wahren Zustand hinweg.„Man müsste viel renovieren, bei den Gebäuden, den Stützen, das rentiert sich nicht“, schüttelt Nolf den Kopf.

Ein Kollege von ihm, Andi Strobl, schaut bei der Bergstation im Maschinenraum vorbei, wo ein mehr als 500 PS starker Motor – ein Original aus dem Jahr 1928 – die Seile antreibt. Altes Eisen rostet nicht. Zurück im Kontrollraum zählt er von einer erhöhten Position aus, wie viele Leute aus dem nächsten Wagen aussteigen.

Das mache der Computer, aber manchmal kontrolliere er es auf die alte Art. Es nimmt kein Ende, fast so wie bei einem dieser Clown-Autos, aus dem einer nach dem anderen aussteigt. Ein Platzwunder, in das – na ja – 35 Leute passen. Insgesamt kommen an diesem Tag an die 650 Gäste auf den Berg (zum Vergleich: Die neue Bahn kann bis zu 1550 Personen pro Stunde in zwei Sektionen befördern). Die meisten sprechen an diesem Tag Tirolerisch. „Bei uns kommen viele Stammgäste, drüben auf der Nordkette sind die Touristen“, heißt es auf der Bergstation. Damit dürfte sich die Frage, welche Seite den Titel „Hausberg“ für sich beanspruchen darf, wohl ein für alle Mal erledigt haben.

Eine Karawane macht sich von der Bergstation zum Zirbenweg auf, bis auf zwei Frauen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. Sie kommen vom Schutzhaus und steigen zur Talfahrt ein. „Wir waren nur etwas trinken“, lachen Conny und Babsi. Bei Babsi klingt es nicht so Tirolerisch.

„Schon schad’, dass es bald nicht mehr fährt, das schöne Bahnle.“ Die Schweizerin wohnt in Igls und glaubt, dass man in ihrer Heimat mit etwas so Historischem anders umgegangen wäre. Kurz bevor der Wagen in das denkmalgeschützte Gebäude in Igls einfädelt, schnaufen die beiden noch einmal kurz durch. „Das wird unsere letzte Fahrt gewesen sein.“

Ein weinendes und ein lachendes Auge hat Adi Troge­r, der seit 30 Jahren bei der Patscherkofelbahn arbeitet. Der Betriebsleiter-Stv. steht in der Talstation und gibt zu, dass ein wenig Wehmut mit dem Abschied verbunden sei. „Schon mein Vater hat hier gearbeitet, mein Bruder auch, zusammen bringen wir es fast auf 100 Jahre.“ Er selbst sei als Fünfjähriger oft nach der Schule hergekommen, um Ski zu fahren, danach habe ihn der Papa mit heimgenommen. Wenn es der Schnee zuließ, sei er auch mit den Skiern bis vor die Haustür in Patsch gefahren. „Es ist mein Lieblingsberg, ein toller Sonnenberg“, schwärmt er und erinnert sich an stressige Tage, wenn eben der Blitz einschlägt, oder an schöne Tage, wie die 60-Jahr-Feier 1988. „Damals kostete die Berg- und Talfahrt zehn Schilling.“

Er schließt die Tür und schickt wieder einen vollen Wagen hinauf zum Berg. „G’steckt voll, die Gondel“, wundert sich ein Gast drinnen. Troger grinst, denn er hat sich daran gewöhnt, dass die Leute „Gondel“ sagen. „Aber die sind in Venedig. Der korrekte Name ist Fahrbetriebsmittel, aber wir nennen sie auch nur Wagen oder Kabinen.“ Auf die neue „Attraktion“, die 10er-Einseilumlaufbahn, freut er sich, weil eine weitere Ära beginne. Der Wagen der alten Bahn schwebt aus dem Gebäude hinaus, noch einmal Richtung Gipfel. Troger blickt dem Wagen hinterher. „Die Bahn hat ihren Dienst verrichtet. Jetzt darf sie in Pension gehen.“

Letzte Fahrt . Für das Betriebsende am 22. Oktober ist ein Event geplant. Weitere Infos zum Betrieb unter www.patscherkofelbahn.at