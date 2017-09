Sautens – Was als Wunsch der damaligen Landeshauptleute Eduard Wallnöfer und ­Silvius Magnago am 13. Oktober 1983 mit dem Bürgermeistertreffen und der Gründung des Kontaktkomitees auf Schloss Thurnstein begann, hat sich bis heute erhalten: Gedankenaustausch und Pflege von freundschaftlichen Beziehungen – das war die Idee, die den Treffen zwischen Gemeindevertretern und Funktionären aus dem Ötztal und dem Südtiroler Passeier vorausging.

Die Zusammenkünfte finden jedes Jahr abwechselnd in Gemeinden des Ötztal- und Passeiertales statt. Heuer war die Vorderötztaler Gemeinde Sautens an der Reihe. Hausherr Bürgermeister Fredi Köll begrüßte die Abordnungen beider Talschaften und wies in seiner Rede auf die Bedeutung dieser jahrzehntelangen Freundschaft hin. Im Anschluss wurde der Sozial- und Gesundheitssprengel Vorderes Ötztal durch Obmann Christian Nösig vorgestellt. Nach dem Mittagessen im Hotel Daniel standen in der Schnapsbrennerei von Mani Hackl Genuss und Gemütlichkeit im Vordergrund.

Von Gründungsbeginn an fungierte Alois Ennemoser, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Sautens, als Zeremonienmeister der Treffen. In seiner Heimatgemeinde hat der seit heuer 85-Jährige nun das Zepter übergeben – in Zukunft übernimmt der Sölder Bürgermeister Ernst Schöpf diese Agenden.

Im kommenden Jahr richtet die Gemeinde Moos im Passeier das obligate Freundschaftstreffen aus. (TT)